La fin d’un calvaire pour Jalen Green

« Il faut garder la tête haute. Beaucoup de travail nous attend cet été. » Voilà le message passé par Ime Udoka à sa troupe à l’issue de l’élimination des Rockets face aux Warriors. Jalen Green, qui le rapporte, se doute qu’il est particulièrement visé par les consignes.

L’arrière des Rockets a terminé sa série face aux Californiens comme il l’avait démarrée : en étant maladroit. Trop bien défendu lorsqu’il se rapprochait du cercle, il a été un non-facteur dans ce Game 7 : 8 points à 3/8 aux tirs en 30 minutes de jeu. Une sortie sans éclat pour lui qui, quelques jours plus tôt, disait ne « pas avoir bien joué du tout » et souhaitait « arrêter de trop réfléchir ».

C’est raté. Sur l’ensemble de la série, la première option des Rockets en saison régulière s’est ainsi contentée de 13 points à 37% de réussite, dont 29.5% à 3-points. Une moyenne de points largement boostée par son éruption à 38 points dans le Game 2. Sur les six autres matchs, il n’a pas dépassé les 12 points.

« Il faut voir ça comme une marque de respect, la manière dont ils l’ont ciblé. Leur objectif était de le sortir de la série. Quand une équipe veut te piéger en défense, il faut voir ça comme une opportunité et décortiquer les choses. On l’a vu pas mal de fois cette année avec lui. Il a progressé dans ce secteur », positive Ime Udoka.

Premiers playoffs ? Pas une excuse

Avant d’estimer que son joueur n’avait pas disposé d’énormément de tirs dans cette série. Jalen Green n’a pris que 12 tirs en moyenne dans la série, contre 17.5 habituellement. Là où Alperen Sengun, Fred VanVleet et Amen Thompson ont tous les trois légèrement augmenté leur volume en playoffs. « Ça va lui rester en travers de la gorge de ne pas avoir sorti sa meilleure performance dans cette série », imagine son coach.

Difficile de lui donner tort en voyant le langage corporel de son joueur dans le vestiaire après la défaite. « On n’a clairement pas joué à la hauteur de nos capacités », reconnaît le joueur de 23 ans, avant de zoomer sur sa performance personnelle : « Je dois être meilleur. Premiers playoffs, ce n’est pas une excuse. Ouais… je dois juste être meilleur. »

Un journaliste lui demande alors d’être plus précis, sur les axes de progression auxquels il pense. « Être agressif, je ne peux laisser un adversaire me sortir du jeu, peu importe le système. Je dois continuer à y aller, être moi-même. Ce n’est pas ce que j’ai fait », regrette-t-il, avant d’essayer une note positive : « Je suis content qu’on ait cette expérience pour absorber ça et être en mesure de revenir. »

À Houston… ou ailleurs ? Alors que l’arrière s’apprête à toucher les millions de dollars de sa surprenante prolongation, on prête aux Rockets une envie de voir émerger une superstar. Quitte à passer par un échange pour faire venir Kevin Durant (ou autre) en utilisant Jalen Green comme monnaie d’échange ?

Jalen Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 67 32 42.6 34.3 79.7 0.5 2.9 3.4 2.6 1.5 0.7 2.0 0.3 17.3 2022-23 HOU 76 34 41.6 33.8 78.6 0.6 3.2 3.7 3.7 1.7 0.8 2.6 0.2 22.1 2023-24 HOU 82 32 42.3 33.2 80.4 0.5 4.7 5.2 3.5 1.4 0.8 2.3 0.3 19.6 2024-25 HOU 82 33 42.3 35.4 81.3 0.5 4.0 4.6 3.4 1.5 0.9 2.5 0.3 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.