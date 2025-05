Être le meilleur joueur de son équipe dans un Game 7 est toujours valorisant. Sauf que, quand on s’est incliné dans cette rencontre et qu’on est dès lors éliminé, ça ne nourrit pas son homme… C’est exactement ce qu’a vécu Amen Thompson face aux Warriors. Avec 24 points et 9 rebonds, il a clairement été le joueur de Houston le plus performant. Insuffisant donc, mais tout de même un petit lot de consolation.

« Ça fait mal mais je suis très fier que l’équipe soit revenue dans la série, avec un Game 7. On n’était pas loin de gagner cette rencontre », commente-t-il. « Je n’avais jamais été aussi loin dans une saison, donc c’est un pas en avant, dans ma deuxième saison. Je veux utiliser cela comme une source de motivation. Perdre ainsi, ça fait mal et il y a du pain sur la planche pour cet été. »

Ce dernier match de la série est une forme d’aboutissement pour le frère d’Ausar, qui est monté en puissance alors que la pression était sur les Rockets. Il avait compilé 25 points, 6 rebonds, 5 interceptions et 3 contres dans le Game 5 par exemple. Sur les trois derniers matches face à Golden State, il a tourné à 21 points à 53% de réussite au shoot, 7.3 rebonds, 3 interceptions et 1.3 contre de moyenne.

« Comme d’autres jeunes joueurs qui ont été secoués au début, il n’a pas bien commencé la série. Peut-être que les deux ou trois premiers matches ont été médiocres pour lui », analyse Ime Udoka. « Il a continué de se battre, il s’est mis en mode attaque. Il a très bien défendu, comme toujours. Il n’a jamais perdu sa confiance ni son agressivité. Il a terminé sur une bonne note. Il a sans doute été notre joueur le plus régulier dans ce Game 7. Il a appris sur le tas et a fait une bonne série après le Game 3. »

« Pas de limites »

Amen Thompson a montré qu’il avait le niveau pour les playoffs, ayant constaté que les rencontres étaient « plus intenses » qu’en saison régulière. « Il n’a pas de limite », assure Fred VanVleet. « Il a été énorme pour nous ramener du 3-1. Je suis très fier de lui. »

Comme pour Ausar, du côté de Detroit après la série contre les Knicks, les plus beaux compliments sont venus de son adversaire. Ce fut Jalen Brunson pour son frère, et c’est Stephen Curry pour lui.

« Je lui ai parlé tout de suite après le match. Je l’ai vu grandir devant les yeux de tout le monde. Je sais que les gens qui regardent les Rockets soir après soir depuis l’année dernière ont vu son potentiel, ses énormes qualités athlétiques, sa faim », explique le meneur de jeu des Warriors, qui l’a eu sur le dos pendant un moment. « Il était là pendant les sept matches et va devenir un problème, c’est sûr. Il va développer son jeu, surtout en attaque. En défense, c’est un athlète effrayant et il aime le défi. C’était dur pendant toute la série. »

Amen Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 HOU 62 22 53.6 13.8 68.4 2.4 4.2 6.6 2.6 2.3 1.3 1.5 0.6 9.5 2024-25 HOU 69 32 55.7 27.5 68.4 2.8 5.4 8.2 3.8 2.4 1.4 2.0 1.3 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.