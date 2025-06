Pour Tyrese Haliburton et Shai Gilgeous-Alexander, le Game 7 ouvre les portes de l’histoire

Tim Duncan, Kobe Bryant et LeBron James. Tels sont les trois derniers joueurs à avoir été élus MVP des Finals à l’issue d’un Game 7. C’était en 2005 pour le premier, en 2010 pour le second puis en 2013 et 2016 pour le troisième. Un Game 7 des Finals, c’est donc rare puisque ce Thunder – Pacers n’est que le sixième depuis 1994.

« C’est une sacrée opportunité. Un rêve devenu réalité », commente Shai Gilgeous-Alexander face à cet événement. « J’essaie de voir ça comme une bénédiction, une chance et je vais essayer d’être à mon meilleur niveau. C’est ce qu’on doit faire. Ne rien tenter de spectaculaire, ne pas faire ce qui n’a pas été fait avant, ni faire moins. Il faut être soi-même. »

Le dernier Game 7 des Finals remonte à 2016, avec le légendaire Warriors – Cavaliers, durant lequel LeBron James a réalisé le contre du siècle et Kyrie Irving a crucifié Golden State à 3-pts. Pour Tyrese Haliburton, fan de l’actuel All-Star des Lakers, prendre cette suite a un sens.

« Ce sera l’un des plus gros matches de nos vies, si ce n’est le plus gros »

« Je ne me souviens pas forcément du jour, mais je me souviens de mes sensations. Je me souviens de ce match, de son énergie, d’être avec mes amis, de regarder le match avec eux, où il y avait un mélange de fans des Cavaliers et des Warriors », raconte le meneur de jeu des Pacers, 16 ans à l’époque. « C’est sans doute un des meilleurs matches que j’aie vus. Pour les gens de mon âge, c’est le Game 7 absolu. Je suis impatient d’ajouter ma pierre à l’histoire de ce match, à l’histoire de ce sport. »

Pour Shai Gilgeous-Alexander comme pour Tyrese Haliburton, remporter ce Game 7, c’est donc entrer dans la même catégorie que des Bill Russell, Hakeem Olajuwon, Kobe Bryant, LeBron James… Ce n’est pas rien.

« Le plus important quand on gagne le titre, c’est qu’on entre dans l’histoire avec son groupe. C’est l’essentiel », répond Tyrese Haliburton. « Je ne pense pas à ce qui arrivera après ce match, gagné ou non. Je suis surtout concentré sur le Game 7, sur le fait de saisir le moment, de profiter de ce qu’on fait. Ce sera l’un des plus gros matches de nos vies, si ce n’est le plus gros. Pour notre franchise aussi. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Je suis impatient. »