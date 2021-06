Il y a cinq ans, LeBron James réalisait « The Block »

Ce 19 juin 2016, l’ailier des Cavaliers remporte le troisième titre de sa carrière, le premier avec Cleveland, en réalisant notamment une action de légende, peut-être le plus grand contre de l’histoire : un « chasedown block » sur Andre Iguodala à deux minutes de la fin du dernier match de la saison.

Le contexte était alors étouffant. Les deux équipes étaient épuisées, le score bloqué à 89 partout. Kyrie Irving pénètre, tente un floater très haut, qui ne touche pas le cercle. Les Warriors, Andre Iguodala et Stephen Curry en tête, lancent la transition. Laissons le soin au King de raconter la suite.

« Je me disais : n’abandonne pas l’action, tout simplement. Kyrie a fait son mouvement, manqué, et Iguodala a pris le rebond et a donné à Stephen. Je me disais que si j’avais une opportunité, il fallait que j’essaie. Je pensais aussi à J.R. Smith, j’espérais qu’il ne fasse pas faute. Je sais que je peux le faire, que je peux l’atteindre avant que le ballon ne touche le panneau. »

L’action est un incroyable chef-d’œuvre athlétique. LeBron James n’a besoin que de 2.67 secondes pour couvrir les premiers 18 mètres du terrain. Au moment où le MVP des Finals 2015 reçoit le ballon, le King est encore à six mètres du cercle. Avec sa vitesse (32 km/h), il réussit à contrer le tir à 3m50 du sol avec ses 89 centimètres de détente. Le tout avec une « fenêtre de contre » établie à moins de deux dixièmes de seconde !

La plus grande action de sa carrière

J.R. Smith a donc été précieux sur cette action. Non seulement, il n’a pas fait faute, mais il a ralenti suffisamment l’ailier des Warriors pour laisser le temps à LeBron James de revenir. De surgir.

« Je ne l’ai pas vu jusqu’à la fin de l’action », avait commenté Stephen Curry. « J’étais concentré sur le fait de donner la balle au bon moment à Iguodala. LeBron a réalisé une grande action. C’est tout ce que je peux dire. »

Une action d’anthologie. Et sans doute celle qui restera la plus vivace dans les souvenirs des fans du « King ». « C’est clairement l’action de ma carrière », estimera LeBron James quelques semaines après cet exploit. « Simplement à cause de l’importance du match et du moment de la rencontre. Ce fut un moment important, et pas seulement pour le match, mais pour l’histoire du sport à Cleveland. »

En plus du contexte, marquer l’histoire avec une action défensive est un immense plaisir pour le quadruple MVP.

« Beaucoup vont se baser sur un shoot de la gagne, un dunk, un geste offensif. Mais que mon empreinte soit liée à un contre ou une action défensive qui nous a aidés à gagner, c’est la plus belle chose possible pour moi. »