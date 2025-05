Brian Gregory remplace James Jones comme GM des Suns

ESPN annonce du mouvement chez les Suns, qui font du neuf avec du vieux en nommant Brian Gregory en tant que nouveau General Manager (GM), en remplacement de James Jones. Une promotion pour Brian Gregory, qui était jusqu’alors le vice-président de la franchise, tandis que James Jones reste dans l’organigramme de Phoenix, mais avec un rôle de conseiller.

À noter que les Suns ont aussi offert une promotion à Oronde Taliaferro, qui devient l’assistant du nouveau GM, alors que Paul Rivers, qui s’occupait jusqu’ici de l’innovation, obtient de nouvelles responsabilités orientées basket.

Mais le vrai changement, c’est donc que Brian Gregory succède à James Jones comme patron du domaine sportif, six ans après sa prise de fonction et quatre ans après avoir été nommé Dirigeant de l’année 2021. Sans pour autant bouleverser les choses dans l’Arizona, puisque Brian Gregory était déjà dans les bureaux depuis l’année dernière.

La connexion Michigan State

« Brian est un membre précieux de notre direction, il a joué un rôle essentiel dans la sélection et le développement de nos jeunes joueurs » a déclaré le propriétaire Mat Ishbia dans un communiqué, en référence à la Draft de Ryan Dunn et Oso Ighodaro en 2024. « J’ai hâte de le voir endosser ce rôle de GM : c’est un esprit brillant du monde du basket et il va transformer et élever notre équipe. »

Coach principal en NCAA entre 2003 et 2023, à Dayton, Georgia Tech puis South Florida, Brian Gregory connait Mat Ishbia depuis leur passage commun à Michigan State, entre 1999 et 2003. Le premier était assistant et le deuxième joueur (très mineur), et ils ont été champions universitaire en 2000, sous les ordres de Tom Izzo.

Le plus dur commence maintenant pour lui, puisque Phoenix va devoir trouver un nouvel entraîneur après le licenciement de Mike Budenholzer. Du côté de Mat Ishbia, on souhaite en tout cas rapidement tourner la page après une saison catastrophique, achevée sans playoffs ni play-in et dans le négatif (36-46). À ce titre, les dossiers Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal risquent d’animer l’actualité des Suns dans les prochaines semaines…