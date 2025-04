Les Suns vont prendre le temps de choisir leur nouveau coach

Le propriétaire Mat Ishbia a-t-il appris de ses erreurs ? Le prochain processus de recrutement du nouveau coach des Suns pourrait permettre d’y répondre. Pour celui qui sera le troisième coach en trois ans de l’ère Ishbia, Phoenix devrait opérer différemment, avec pour ligne directrice de se donner plus de temps avant de trancher.

L’an dernier, Mike Budenholzer avait été engagé deux jours seulement après le licenciement officiel de Frank Vogel, survenu le 9 mai 2024. La réflexion avait été assez rapide et le coach était disponible après avoir été remercié par les Bucks en fin de saison précédente.

S’inspirer de Cleveland et Detroit

Cette fois, l’approche devrait être différente, et pourrait bien s’inspirer de ce qu’ont fait les Cavaliers et les Pistons l’an dernier et attendre la fin de saison avant de se positionner. Les Pistons avaient fini par récupérer JB Bickerstaff, limogé par les Cavs, et ces derniers avaient quant à eux attendus le 24 juin dernier avant de réussir à débaucher Kenny Atkinson des Warriors.

Un an plus tard, le constat est implacable, Mike Budenholzer n’a pas réussi à créer une dynamique sur le long terme malgré un super départ (8v-1d, mais seulement 28 victoires ensuite pour finir à 36v-46d), là où les deux autres sont aujourd’hui validés par leurs résultats.

Viré le 14 avril, Mike Budenholzer pourrait donc attendre un peu avant de connaître le nom de son successeur, sachant qu’il y a également le cas du GM James Jones à gérer, dont le contrat expire cet été.

Du beau monde chez les assistants

Phoenix peut déjà se pencher sur le profil recherché. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le prochain coach va avoir du pain sur la planche au regard des attentes de Mat Ishbia, qui a dressé les qualités que son nouvel homme fort devra avoir.

« Je veux mettre en place une équipe dont tout le monde est fier. Elle doit avoir une identité, qui colle avec celle de Phoenix. Avec du cœur, de la détermination, de l’éthique de travail et de la joie. Nous n’avions pas ça », a-t-il déploré.

L’objectif d’attendre la fin de saison permettra aussi de solliciter des techniciens issus de staffs encore en lice. Entre les entraîneurs expérimentés et les assistants qui pourraient avoir leur première chance en tant que coach principal, il y a une belle liste à établir. On peut citer des noms ceux qui sont revenus avec insistance l’an dernier notamment, comme Jared Dudley, ancien joueur des Suns, qui est actuellement assistant à Dallas, aux côtés d’un certain Sean Sweeney, que les Pistons avaient ciblé avant d’opter pour Bickerstaff.

Le nom de Chris Quinn, assistant au Heat de Miami, pourrait également revenir sur la table, et peut-être plus vite que prévu alors que les Floridiens sont en vacances depuis ce matin après avoir été sweepés par les Cavs.

Mike Malone et Taylor Jenkins sont disponibles

Parmi les autres potentielles cibles, pourraient figurer Jeff Van Gundy, actuellement assistant aux Clippers, qui apporterait la carte de la défense et de l’expérience avec près de 750 matchs coachés entre 1995 et 2007. Lloyd Pierce pourrait également être un candidat crédible après s’être refait une réputation du côté d’Indianapolis depuis 2021 après une première expérience délicate sur le banc des Hawks (2018-2021).

Enfin, l’ancien arrière scoreur Jerry Stackhouse et Johnnie Bryant, respectivement assistants aux Warriors et aux Cavs, pourraient être également des pistes plausibles.

Le futur coach des Suns se cache peut-être dans cette liste, mais n’oublions pas qu’il y a deux très bons entraîneurs sans emploi : Mike Malone et Taylor Jenkins. Les deux devraient être tout en haut de la liste de n’importe quelle formation en quête d’un coach ! Mais on imagine que les deux voudront d’abord savoir si Kevin Durant reste ou pas…