JB Bickerstaff est le nouveau coach des Pistons

Après le retrait de James Borrego, ils étaient encore deux en lice pour succéder à Monty Williams : JB Bickerstaff et Sean Sweeney. Finalement le nouveau président, Trajan Langdon, a porté son choix sur le plus expérimenté puisque ESPN annonce que c’est Bickerstaff qui sera le nouvel entraîneur des Pistons, et il s’est engagé pour cinq saisons.

Coupé par les Cavaliers, il a prouvé qu’il était à la fois un formateur pour faire éclore des jeunes (Okoro, Garland, Mobley…), mais aussi un coach porté sur la défense et Detroit en a bien besoin. A Cleveland, son bilan était très bon : 99 victoires sur les deux dernières saisons, et une progression constante depuis son arrivée puisque la franchise est passée de la 13e place de la conférence Est en 2021 à 4e en 2024. C’est sous sa coupe que la franchise a gagné sa première série de playoffs sans LeBron James depuis… 1998 !

A Detroit, le chantier est encore plus énorme puisque l’équipe reste sur la plus mauvaise saison de son histoire, et les dirigeants n’ont pas hésité à virer Williams, pourtant signé pour six ans 12 mois plus tôt.