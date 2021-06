James Jones, élu meilleur dirigeant de l’année

Juste avant le coup d’envoi de la finale de la conférence Ouest, c’est Robert Sarver, le patron des Suns, qui a annoncé la nouvelle à tout le monde : James Jones remporte le trophée de « Executive Of The Year », qui récompense chaque année le meilleur dirigeant de la saison.

Nommé GM en 2019, après deux saisons comme vice-président et GM intérimaire, l’ancien ailier du Heat et des Cavaliers a transformé la franchise en un candidat au titre avec le recrutement de Chris Paul et de Jae Crowder à l’automne dernier, puis en renforçant le banc avec Torrey Craig en cours de saison. Le tout en prolongeant Devin Booker et en réalisant de belles prises dans la Draft 2018 avec Deandre Ayton et Mikal Bridges.

À 40 ans, et seulement quatre ans après son arrivée, il est parvenu à ramener Phoenix en playoffs après une décennie de disette.