Il reste deux minutes à jouer d’un match déjà gagné par le Thunder, quand les deux coachs décident de vider leur banc respectif. Encore présents sur le terrain, Devin Booker et Bradley Beal en ont terminé pour ce match et peut-être pour cette saison. Reverra-t-on les deux hommes des Suns sous le même maillot ?

Rien n’est moins sûr tant le projet de Phoenix s’est effondré sans même jamais avoir atteint les sommets fantasmés par l’association des deux hommes avec Kevin Durant. Construite pour viser le titre qui lui a échappé en 2021, cette équipe n’atteindra même pas le play-in cette année…

Devin Booker voit dans cette issue inévitable au regard des récentes performances de l’équipe – huit revers de suite sur un écart moyen de… 22 points – la fin d’une « lente agonie ». « J’ai eu ce sentiment pour la majeure partie de la saison. Je pense que les quelques aperçus des bons moments qu’on a eus m’ont donné de l’espoir. Mais tu ne veux jamais te retrouver à lutter pour la dernière place du play-in », livre l’arrière, privé de playoffs pour la première fois depuis 2020.

Un début de saison trompeur

L’espoir auquel il fait référence était de mise lors des premières semaines de compétition, démarrées avec un bilan canon à huit victoires en neuf matchs. « On s’est peut-être un peu emballés », juge Devin Booker dont la formation n’est notamment pas parvenue à se remettre des passages à l’infirmerie de Kevin Durant.

Une fois le disque rayé, Phoenix a bien tenté de remuer les choses en changeant de cinq de départ, en faisant venir Nick Richards à la place de Jusuf Nurkic ou en faisant sortir Bradley Beal du banc. Ou encore en responsabilisant des jeunes joueurs pour venir en soutien des trois stars. Des solutions qui n’ont eu que des effets à court terme.

« Ce n’est pas un seul facteur, une seule personne, un seul joueur ou un seul coach, le problème. Quand tu as eu une saison aussi mauvaise, c’est un ensemble de choses. Je pense que la partie la plus frustrante, c’est d’avoir été si proche il y a quelques années, et maintenant d’être retombé là où on en est », regrette Devin Booker en pensant à la finale NBA perdue quatre ans plus tôt face aux Bucks.

Quel avenir pour Mike Budenholzer ?

Mike Budenholzer a aussi du mal à cerner la raison principale de cette faillite. Sur pourquoi son équipe, malgré ses discours incitatifs à devoir faire mieux, n’est jamais parvenue à passer un cap dans la durée. « On ne met pas le doigt dessus, il n’y a pas de message magique, pas de vidéo magique. Il faut y aller, faire les choses. On doit les mettre dans de meilleures positions, leur donner plus de solutions. Il n’y a pas d’explication à pourquoi on n’y est pas arrivé », constate le coach.

Celui-ci appelle ses joueurs à montrer un minimum de sérieux et de professionnalisme pour les deux matchs restants, face aux Spurs et aux Kings. Seulement, Devin Booker n’est pas certain de rejouer, à l’instar d’un Kevin Durant toujours gêné par sa cheville. Viendra ensuite le temps de prendre les décisions pour l’avenir.

« C’est l’été, le temps de digérer, regarder en arrière voir ce qui n’a pas marché et comparer à quand les choses fonctionnaient et l’exprimer », note Devin Booker qui paraît être le seul joueur intouchable de l’équipe. Quid de Mike Budenholzer ? Celui-ci dit n’avoir pas encore échangé avec la direction de la suite.

« C’est encore assez récent, assez frais. C’est difficile. Il n’y a aucun doute là-dessus. On n’a pas été aussi bons qu’on devait l’être, ni aussi bons qu’on l’avait espéré », euphémise le coach pour finir.