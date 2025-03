À Phoenix, Devin Booker est le seul intouchable pour Mat Ishbia

Au rayon des dirigeants les plus controversés de la ligue, il occupe une place de choix derrière Nico Harrison maintenant. Mat Ishbia est l’homme qui a défait une équipe des Suns finaliste NBA en 2021 pour collectionner les superstars. Et monter son fameux « Big Three » avec Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal.

Au regard du talent accumulé et des millions dépensés, l’expérience est un échec total. Un an après s’être faite « sweeper » par les Wolves au premier tour des playoffs, la formation de l’Arizona n’est même pas certaine de connaître les phases finales. Avec 30 victoires et 36 défaites, les Suns occupent une triste 11e place à l’Ouest, avec plus de trois victoires de retard sur les Mavs, derniers qualifiés pour le « play-in ».

« Je crois toujours en notre équipe. Je crois toujours en Coach (Mike) Budenholzer. Je crois en nos joueurs. Et en même temps, à la fin de la saison, si nous n’atteignons pas les objectifs que nous nous sommes fixés, j’aurai suffisamment de données et d’éléments pour savoir si cela n’a pas fonctionné ou si cela a fonctionné. Nous prendrons alors des décisions en fonction de ces éléments », fixe Mat Ishbia pour ESPN, qui consacre un long article à l’équipe.

Après avoir racheté la franchise de Phoenix début 2023, avec l’ambition d’y ramener le titre, il convient qu’il s’agit d’une saison « très décevante. Très décevante. Il n’y a pas une personne dans l’organisation qui ne le ressente pas. Nous avions de grandes attentes. Nous nous sentions très bien avant la saison et nous n’avons répondu à aucune de ces attentes. Nous avons été bien en dessous de ce que nous attendions tous. »

Garder Devin Booker « dans la fleur de l’âge »

Le dirigeant, qui pense encore que son équipe ne rendra la vie facile à personne « si [elle] va en playoffs », n’a pas vraiment d’explication à avancer sur la tournure des événements. Les Suns pensaient avoir fait les ajustements nécessaires durant l’intersaison, en remplaçant Frank Vogel par Mike Budenholzer sur le banc, et en recrutant enfin un meneur de jeu en la personne de Tyus Jones.

Mais malgré un début de saison en trombe, le facteur blessure, de Kevin Durant et Bradley Beal notamment, s’est de nouveau ajouté à l’équation. Pire, le cinq majeur a connu de sacrés remous, l’ancien Wizard étant un temps poussé vers le banc, et Jusuf Nurkic, carrément vers la sortie, en étant finalement échangé pour Nick Richards.

Malgré ces tentatives pour relancer l’équipe, celle-ci garde un bilan négatif depuis la mi-février. Elle n’a plus devant elle qu’un mois de compétition, avec un calendrier corsé, pour sauver sa saison. Et vraisemblablement ce projet de « Big Three ». Car une déconvenue, selon Mat Ishbia, induirait une nouvelle orientation : un projet centré autour de Devin Booker, tandis que les deux autres stars, dont les noms ont beaucoup circulé en février dernier, quitteraient le navire.

Pas de « reset » complet donc, car le propriétaire, habitué à la stratégie du « all-in », n’imagine même pas un transfert de l’arrière historique, au club depuis 2015.

« Ça n’arrivera jamais. C’est idiot. J’ai Devin Booker dans la fleur de l’âge. Pour gagner un titre NBA, il faut une superstar. » Une reconstruction complète paraît de toute façon impensable dans la mesure où les Suns ont renoncé au contrôle de leurs premiers choix de Draft jusqu’en 2031 sous sa direction.

Bradley Beal imagine des options pour cet été

La bonne nouvelle pour les Suns et lui, c’est que l’arrière de 28 ans semble être en phase avec cette ligne. Devin Booker, sur qui les Rockets se seraient renseignés, l’homme d’une franchise alors ? « Je tire de la fierté de la communauté de Phoenix, des gens qui m’ont soutenu depuis que j’ai 18 ans, quand les choses n’allaient pas bien. Alors je veux le faire, et je veux le faire ici. C’est la responsabilité d’un ‘franchise player’, et je la porte avec honneur », défend l’arrière.

Bradley Beal, lui, affiche un autre discours. L’ancien joueur des Wizards, qui était venu pour gagner après ses années de disette dans la capitale, n’a pas franchement bien vécu ce passage sur le banc.

« Que ce soit moi qui sorte du banc, que ce soit moi qui démarre, je vais le faire. Est-ce que ça me va ? Évidemment que non, mais je ne serai pas ce type. […] C’est très dur. On a le droit de s’interroger sur ce qui se passe, de se dire ‘Pourquoi moi ?’ », se lamente Bradley Beal, de nouveau titulaire depuis.

Ce dernier, qui dispose d’une clause de non-transfert qu’il aurait utilisée pour refuser un départ vers les Bulls, estime que durant l’intersaison, « plus d’options » seront sur la table… À moins d’un revirement spectaculaire de situation, on voit mal comment ce groupe pourrait rester intact dans les mois à venir. D’autant que Mat Ishbia, qui ne compte pas « épargner » son argent, n’aime pas le temps long, comme on l’aura compris.

« J’aurais pu arriver avec peu d’attentes et dire : ‘Au cours des cinq prochaines années, on va essayer de construire ce club de la bonne manière. Dans huit ans, on gagnera peut-être un titre. Je suis arrivé et j’ai dit : ‘Essayons de gagner maintenant’. Et devinez quoi ? Je le répéterai l’année prochaine et l’année suivante, et l’une de ces années, on gagnera », maintient le dirigeant sans exclure la saison en cours…