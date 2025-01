Bradley Beal ne renoncera pas à sa clause pour rejoindre les Bulls

Les dirigeants des franchises respectives doivent se tirer les cheveux en ce moment. Alors qu’un échange massif se prépare autour de Jimmy Butler, qui impliquerait par ricochet les Bulls et Bradley Beal, ce dernier n’aurait aucune intention de quitter Phoenix pour Chicago.

Selon The Athletic, l’arrière des Suns ne compte pas renoncer à sa clause de non-transfert pour rejoindre la franchise de l’Illinois, et potentiellement faciliter un transfert impliquant de multiples acteurs, dont la star du Heat en premier lieu, potentiellement vers l’Arizona.

Pour mémoire, comme Pat Riley ne serait pas enchanté à l’idée de récupérer le contrat de Bradley Beal (50 millions de dollars cette saison, puis 53.7 millions en 2025/26 et une « player option » de 57.1 millions en 2026/27), d’autres équipes doivent être impliquées pour permettre le transfert de Jimmy Butler.

Le fils de Bradley Beal en larmes…

C’est dans ce contexte que des discussions entre les Bulls et les Suns au sujet de Bradley Beal ont eu lieu. Alors que les Bulls seraient susceptibles de se lancer dans une vaste opération de reconstruction avec ce transfert, le joueur de 31 ans préférerait rejoindre une formation qui gagne. Et, si possible, avec un climat plus attractif que celui de Chicago, selon The Athletic.

En attendant, la situation autour de l’ancien joueur des Wizards commence à peser. En amont de la rencontre face aux Clippers, sa femme Kamiah Adams-Beal a dénoncé le comportement d’un fan des Suns à l’égard de son mari, qui l’aurait « chahuté » toute une soirée durant.

« Le point de rupture est arrivé dans la quatrième quart-temps quand que le ‘fan’ a crié : ‘Échangez cette saloperie de Beal contre Jimmy Butler’. Mon fils de six ans, les larmes aux yeux, a demandé pourquoi quelqu’un disait ça de son père », a-t-elle ainsi rapporté sur les réseaux sociaux.

Bradley Beal Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 WAS 56 31 41.0 38.6 78.6 0.8 3.0 3.8 2.4 2.0 0.9 1.6 0.5 13.9 2013-14 WAS 73 35 41.9 40.2 78.8 0.7 3.0 3.7 3.3 2.1 1.0 1.8 0.2 17.1 2014-15 WAS 63 34 42.7 40.9 78.3 0.9 2.9 3.8 3.1 2.2 1.2 2.0 0.3 15.3 2015-16 WAS 55 31 44.9 38.7 76.7 0.7 2.7 3.4 2.9 2.1 1.0 2.0 0.2 17.4 2016-17 WAS 77 35 48.2 40.4 82.5 0.7 2.4 3.1 3.5 2.2 1.1 2.0 0.3 23.1 2017-18 WAS 82 36 46.0 37.5 79.1 0.7 3.7 4.4 4.5 2.0 1.2 2.6 0.4 22.6 2018-19 WAS 82 37 47.5 35.1 80.8 1.1 3.9 5.0 5.5 2.8 1.5 2.7 0.7 25.6 2019-20 WAS 57 36 45.5 35.3 84.2 0.9 3.3 4.2 6.1 2.2 1.2 3.4 0.4 30.5 2020-21 WAS 60 36 48.5 34.9 88.9 1.2 3.5 4.7 4.4 2.3 1.1 3.1 0.4 31.3 2021-22 WAS 40 36 45.1 30.0 83.3 0.9 3.8 4.7 6.6 2.4 0.9 3.4 0.4 23.2 2022-23 WAS 50 34 50.6 36.5 84.2 0.8 3.1 3.9 5.4 2.1 0.9 2.9 0.7 23.2 2023-24 PHX 53 33 51.3 43.0 81.3 1.0 3.4 4.4 5.0 2.4 1.0 2.5 0.5 18.2 2024-25 PHX 32 33 48.3 39.1 77.0 0.7 2.8 3.5 3.3 2.6 1.1 1.9 0.7 16.9 Total 779 35 46.3 37.6 82.1 0.9 3.2 4.1 4.3 2.2 1.1 2.4 0.4 21.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.