Les Suns tremblent jusqu’au bout face aux Clippers

Sueurs froides au sein du Footprint Center. Grayson Allen vient de manquer son premier lancer-franc à deux secondes de la fin, alors que son équipe ne compte que deux points d’avance. Le shooteur des Suns regarde le tableau d’affichage et décide de manquer volontairement le second. Norman Powell héritera d’une dernière prière au buzzer depuis son camp. Manquée.

Et c’est ainsi que les Suns l’ont emporté. Alors qu’ils comptaient encore 11 points d’avance à moins de trois minutes de la fin (107-96), les locaux ont joué à se faire peur en subissant un 10-0 de la part de James Harden, Norman Powell et leur bande. Mais, signe d’une équipe mieux dans son basket, et habituée en début de saison à s’imposer dans les « money time » tendus, les Suns ont tenu.

À la peine, Bradley Beal ne craque pas

Auteur d’un match globalement compliqué, avec ses transmissions et initiatives hasardeuses, Bradley Beal n’a pas tremblé sur la ligne des lancers-francs dans le final. Avant cela, Kevin Durant avait fait parler toute sa classe habituelle en un-contre-un pour offrir à Phoenix un matelas confortable. Avant même de s’envoler dans ce quatrième quart-temps, les locaux avaient bouclé la première période avec 13 points d’avance (60-47).

Emmenés par un Kawhi Leonard encore plus en jambes, un Ivica Zubac encore déchaîné dans la raquette et un duo James Harden – Norman Powell encore au rendez-vous, les visiteurs étaient repassés devant au milieu de la période (66-67). Sur un dunk de Kawhi Leonard justement, après un contre autoritaire de Derrick Jones sur « KD ».

Seulement, alors que les locaux ne s’appuieront quasiment pas sur leur secteur intérieur, les visiteurs auront tout au long de la soirée du mal à contenir les arrières d’en face, auteurs d’une grande soirée derrière l’arc. Et les Suns ont fini par l’emporter.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Armée de shooteurs face à force intérieure. James Harden avait donné le ton en trouvant Ivica Zubac dès la première possession du match sur le « pick-and-roll » avec une magnifique passe dans le dos ouvrant un dunk facile au pivot. Ce sera le thème de la soirée pour les visiteurs qui ont inscrit 60 points dans la raquette adverse. Les Suns ont été beaucoup moins prolifiques en la matière (24), mais ont compensé par une grosse adresse à 3-points : 22/47 ! Avec cinq joueurs à trois paniers primés ou plus (Booker, Jones, Durant, Allen et O’Neale), les Suns ont égalé leur record de saison derrière l’arc (22).

– Les Suns… les plus en forme à l’Ouest ! En s’imposant une 3e fois de suite, les Suns consolident leur bilan dans le positif (24v-21d) après être tombés à trois matchs sous les 50% début janvier. Depuis, les ajustements au sein de l’effectif – Bradley Beal 6e homme, Jusuf Nurkic « benché », arrivée de Nick Richards – semblent payer. Également bien aidés par un calendrier plus clément (Hornets, Jazz, Nets, deux victoires face aux Wizards… ), les joueurs de l’Arizona ont remporté huit de leurs dix dernières sorties. Seuls les Rockets font aussi bien à l’Ouest sur leurs dix derniers matchs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.