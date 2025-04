Et maintenant, les Suns licencient Mike Budenholzer !

Pour la troisième année consécutive (!), les Suns décident de se séparer de leur entraîneur car, après Monty Williams en 2023 puis Frank Vogel en 2024, on apprend par ESPN que c’est Mike Budenholzer qui prend déjà la porte !

Il y a un an, « Coach Bud » avait pourtant été recruté pour cinq ans (et 50 millions de dollars…) par Phoenix, sauf que la saison décevante de Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal et consorts a finalement eu raison prématurément de son mandat dans l’Arizona.

Il s’en va donc après avoir échoué à qualifier l’équipe en playoffs, et même en play-in, à cause d’une 11e place à l’Ouest (36-46) et des blessures de ses leaders (Durant et Beal en tête).

Élu « Coach de l’année » à deux reprises par le passé, à Atlanta (2015) et Milwaukee (2019), Mike Budenholzer ne devrait pas avoir de mal à retrouver un banc, à l’image de ses homologues Michael Malone et Taylor Jenkins, récemment virés par les Nuggets et les Grizzlies.

Pourquoi pas chez les Spurs, où il a fait ses classes, alors que son mentor Gregg Popovich n’est pas sûr de revenir entraîner la saison prochaine ? L’aspect financier ne devrait pas être un problème, vu les indemnités de licenciement qu’il percevra des Suns…