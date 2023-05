Les Suns virent Monty Williams !

On savait que les choses allaient bouger à Phoenix après l’élimination en demi-finale de conférence face aux Nuggets, et le nouveau propriétaire, Mat Ishbia, n’a pas attendu longtemps avant de lancer l’intersaison agitée de son équipe. Car l’entraîneur Monty Williams a en effet pris la porte !

« Monty a été fondamental au succès de notre équipe lors des quatre dernières saisons. Nous sommes remplis de gratitude pour tout ce que Monty a apporté aux Suns et à la communauté locale », a ainsi expliqué James Jones, le GM des Suns, dans le communiqué annonçant le licenciement de Monty Williams.

La bascule du Game 7 face aux Mavericks

Il faut dire que Monty Williams avait grandement contribué à relancer la franchise depuis son arrivée en 2019. Avant lui, les entraîneurs se succédaient sur le banc de Phoenix (Jeff Hornacek, Earl Watson, Jay Triano, Igor Kokoskov…) sans parvenir à relancer l’équipe pour permettre à Devin Booker de goûter aux playoffs.

Avec Monty Williams à leur tête, puis l’arrivée de Chris Paul, les Suns ont finalement atteint les Finals dès la deuxième saison du coach, en 2020/21, s’inclinant face aux Bucks. La saison suivante, en 2021/22, Phoenix a réalisé la meilleure saison régulière de son histoire (64 victoires – 18 défaites) mais l’élimination face aux Mavericks, avec une grosse fessée à domicile lors du Game 7, a peut-être été un point de bascule.

Car après l’affaire Sarver et la vente du club, les choses ont changé à Phoenix, avec l’arrivée de Kevin Durant en cours de saison, qui a profondément modifié l’effectif. Pour une nouvelle élimination en demi-finale de conférence, avec une équipe qui a fini la série sans Chris Paul ni Deandre Ayton, et avec un banc beaucoup trop léger.

Hier, Monty Williams assurait pourtant ne pas s’inquiéter pour son poste, même s’il savait très bien que tout était très fragile, comme l’illustrait le renvoi de Mike Budenholzer à Milwaukee.

« Ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète, ça fait partie du business. Quand vous regardez ces très bons entraîneurs qui ont perdu leur poste peu de temps après avoir gagné un titre, c’est juste quelque chose de particulier à notre écosystème. Je me suis toujours dit que je devais faire mon boulot et ne pas m’en inquiéter, mais si vous analysez et observez ce qui se passe autour de vous, vous savez que cela peut toucher n’importe qui. »

Monty Williams bientôt… à Milwaukee ?

Monty Williams était ainsi encore sous contrat pour trois ans (et plus de 20 millions de dollars) mais Mat Ishbia estime donc que le groupe a besoin d’une nouvelle voix.

Reste à voir ce que cela signifie pour la suite de l’intersaison, car si on n’imaginait par exemple pas Deandre Ayton rester avec Monty Williams encore sur le banc, le pivot bahaméen a désormais de vraies chances de poursuivre l’aventure de l’Arizona, en fonction du technicien qui prendra la suite.

La marge de manœuvre de l’équipe est pourtant assez limitée, surtout avec le nouvel accord collectif qui arrive, et il faut désormais trouver un coach qui fera mieux que Monty Williams (194 victoires – 115 défaites en quatre ans), alors que la franchise va rentrer en concurrence avec les Bucks et les Raptors sur le marché des coachs, les Pistons devant eux sans doute décider entre Kevin Ollie, Charles Lee et Jarron Collins.

Même si Monty Williams pourrait vite rebondir à Milwaukee, selon certaines rumeurs…