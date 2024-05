Stop ou encore pour Spencer Dinwiddie aux Lakers ?

Spencer Dinwiddie ne touchera pas sa prime d’un dollar après l’élimination contre les Nuggets dès le premier tour des playoffs. C’est une clause qu’il avait fait ajouter, en cas de titre de Los Angeles, lorsqu’il avait signé son contrat avec les Lakers pour le reste de la saison. Et le voilà bientôt (de nouveau) « free agent ».

Le problème, c’est que Spencer Dinwiddie n’a pas marqué les esprits durant son passage à Los Angeles. Sur l’ensemble de la série de playoffs, il ne tournait ainsi qu’à 3 points et 1.6 passe de moyenne en jouant 14.6 minutes par match. Mais sa gestion fait partie des critiques de la direction à l’encontre de Darvin Ham, qui n’a pas su choisir entre l’ancien des Nets et Gabe Vincent, alternant entre les deux sans qu’aucun n’arrive à prendre de rythme…

Interrogé à l’idée de savoir s’il se verrait rester aux Lakers, Spencer Dinwiddie reste d’ailleurs prudent.

« Je ne suis pas quelqu’un qui a tout le temps son destin entre les mains », adme-il ainsi. « Ce n’est pas mon statut dans la ligue donc il faudra voir ce qu’il se passe. Mais si les Lakers veulent que je revienne, j’adorerais revenir. J’ai déjà dit que c’était un rêve d’enfant et que je pouvais jouer dans ma ville natale, voir mes parents à chaque match, des trucs comme ça, et qu’on ne pouvait rien imaginer de mieux. J’ai joué aux côtés, sans doute, du plus grand joueur de tous les temps, non ? Il n’y a vraiment rien de mieux que ça. »

Un Spencer Dinwiddie réaliste

La fin de saison a toutefois été délicate pour Spencer Dinwiddie, qui n’a donc jamais trouvé sa place dans l’effectif de Darvin Ham. De cette fin de saison régulière, on retiendra tout juste son contre décisif sur Damian Lillard.

« J’ai le sentiment d’avoir été vraiment altruiste, j’ai accepté un rôle, j’ai essayé de jouer en défense du mieux que je le pouvais, j’ai essayé d’aider, j’ai passé de bons moments et nous verrons ce que l’avenir nous réserve, » analyse ainsi l’ancien joueur des Nets, des Mavericks, des Pistons et des Wizards.

Spencer Dinwiddie sait de toute façon que son destin n’est pas entre ses mains, d’autant plus avec l’élimination des Lakers au premier tour. « Vous savez comment c’est. Pour les Lakers c’est le titre ou un échec, » affirme-t-il ainsi. « Donc des changements seront probablement apportés et tout ça dans le but de remporter le titre. Évidemment, si je peux en faire partie, ce sera un autre rêve qui deviendra réalité. »

Avec l’éviction de Darvin Ham et la machine médiatique autour du futur de LeBron James en marche, le retour de Spencer Dinwiddie n’est de toute façon pas vraiment la priorité pour les Lakers.

Spencer Dinwiddie Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 DET 34 13 30.2 18.5 91.2 0.1 1.3 1.4 3.1 1.6 0.6 1.0 0.2 4.3 2015-16 DET 12 13 35.2 10.0 57.6 0.3 1.1 1.4 1.8 1.7 0.3 0.6 0.0 4.8 2016-17 BRK 59 23 44.4 37.6 79.2 0.5 2.3 2.8 3.1 2.0 0.8 1.1 0.4 7.3 2017-18 BRK 80 29 38.7 32.6 81.3 0.5 2.7 3.2 6.6 2.3 0.9 1.6 0.3 12.6 2018-19 BRK 68 28 44.2 33.5 80.6 0.4 2.1 2.4 4.6 2.8 0.6 2.2 0.3 16.8 2019-20 BRK 64 31 41.5 30.8 77.8 0.5 3.0 3.5 6.8 2.8 0.6 2.7 0.3 20.6 2020-21 BRK 3 21 37.5 28.6 100.0 0.0 4.3 4.3 3.0 1.3 0.7 1.7 0.3 6.7 2021-22 * All Teams 67 30 41.6 33.9 77.4 0.7 3.5 4.2 5.2 2.2 0.7 1.6 0.2 13.7 2021-22 * WAS 44 30 37.6 31.0 81.1 0.8 3.9 4.7 5.8 2.4 0.6 1.7 0.2 12.6 2021-22 * DAL 23 28 49.8 40.4 72.5 0.4 2.7 3.1 3.9 1.9 0.7 1.4 0.3 15.8 2022-23 * All Teams 79 35 43.8 36.9 81.2 0.4 3.1 3.4 6.5 2.4 0.9 1.8 0.3 17.3 2022-23 * DAL 53 34 45.5 40.5 82.1 0.4 2.7 3.1 5.3 2.3 0.7 1.7 0.3 17.7 2022-23 * BRK 26 35 40.4 28.9 79.7 0.4 3.8 4.1 9.1 2.4 1.1 2.1 0.3 16.5 2023-24 * All Teams 76 28 39.2 33.7 80.5 0.4 2.3 2.7 4.7 1.8 0.7 1.2 0.3 10.5 2023-24 * BRK 48 31 39.1 32.0 78.1 0.5 2.8 3.3 6.0 1.8 0.8 1.3 0.2 12.6 2023-24 * LAL 28 24 39.7 38.9 88.0 0.1 1.5 1.7 2.4 1.9 0.5 1.0 0.5 6.8 Total 542 28 41.4 33.3 79.6 0.4 2.6 3.0 5.2 2.3 0.7 1.7 0.3 13.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.