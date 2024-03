Spencer Dinwiddie a bloqué l’aiguille du « Dame Time »

« Bienvenue à LA mon gars ! » D’Angelo Russell vient de hurler dans les oreilles de Spencer Dinwiddie en pleine interview avec la télévision. Une façon, pour le héros de la soirée côté Lakers, de saluer l’auteur du geste de la soirée pour abattre les Bucks.

Il restait six secondes à jouer quand le joueur de Milwaukee a été servi au niveau de la ligne médiane. Il a pris de la vitesse, crossé même Dinwiddie avant de partir en « step-back », à un mètre à l’intérieur de la ligne à 3-points.

« Habituellement, les gars se ‘plantent’ au sol en allant dans une direction pour essayer de me rattraper. Ses appuis étaient toujours en mouvement quand j’ai regardé le ralenti. En temps normal, j’aurais pris ce tir un peu plus vite. Je pensais avoir un peu plus d’espace », décrit Lillard.

Espace insuffisant cette nuit car son adversaire direct, qui voulait le pousser à aller sur sa main droite, « parce que son ‘step-back’ sur la gauche est létal », est parvenu à le contrer. « Il ne restait plus beaucoup de temps. Il voulait une action rapide, il est plutôt bon en un contre un », résume Doc Rivers sur le choix tactique de cette dernière action dans laquelle Giannis Antetokounmpo n’a donc pas été impliqué.

Giannis valide cette dernière possession

Un choix qui ne pose pas de problème à l’intéressé. Il estime que la balle est revenue « au meilleur finisseur » possible : « Quel que soit le résultat, tu fais avec. […] Il attire tellement d’attention, il rend le jeu plus facile pour moi. Certaines fois, il a le ballon et je dois poser les écrans, être un ‘role player’. Je dois l’accepter, si c’est ce qui doit nous mener à la terre promise […] C’est ce qu’on va faire […] Au final, Dame a le ballon et c’est tout. Et on doit accepter chaque décision qu’il prend, je peux dormir tranquille. »

De son côté, Spencer Dinwiddie, qui dit avoir toujours rêvé de rentrer des tirs de la gagne au sein de l’antre des Lakers, s’est ainsi distingué dans un autre registre que celui pour lequel il est connu.

« On doit essayer d’élever notre niveau de jeu, en particulier en démarrant sans LeBron (James). Mon rôle est très orienté sur le côté utile, sur la défense. Donc c’est sympa de faire ce genre d’action dans mon rôle. Je ne vais pas mentir, marquer et avoir beaucoup le ballon c’est sympa, mais tu dois être capable de t’adapter. On essaie de gagner un titre donc je dois jouer le rôle qu’on me donne », accepte-t-il.

Titularisé pour la première fois depuis son arrivée aux Lakers, en l’absence du « King », il a terminé avec 5 points (1/3), 3 passes, 2 rebonds et 2 contres.