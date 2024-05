Le trou noir au pire des moments pour Franz Wagner…

Les Game 7 sont une histoire de vie ou de mort, de qualification ou de vacances. Cette fois, c’est le Magic qui est tombé face aux Cavaliers. La faute à un grand Donovan Mitchell et à un Franz Wagner en grand difficulté aux tirs.

L’Allemand n’a ainsi marqué que 6 petits points lors de ce match décisif à Cleveland. Loin de ses 21 points de moyenne sur les six premiers match de la série. Il finit surtout avec un 1/15 aux tirs, dont 0/5 de loin. Forcément, en manquant autant de tirs, Franz Wagner a eu l’impression de laisser tomber ses coéquipiers.

« Je n’ai pas réussi à tirer d’où je voulais. Je me suis probablement précipité et les tirs ne sont pas rentrés, » concède-t-il ainsi. « J’en attends plus de moi-même. Ça craint de finir la saison comme ça… J’ai le sentiment d’avoir abandonné mes coéquipiers. »

Le soutien de Jamahl Mosley et Paolo Banchero

Du côté de Orlando, personne n’a pourtant accablé l’ailier après la défaite. Bien au contraire, l’équipe a fait bloc pour soutenir Franz Wagner, qui part en vacances avec un goût vraiment amer dans la bouche.

« Franz s’est battu, il a tout tenté pour obtenir ce qu’il voulait, » affirme son entraineur, Jamahl Mosley. « Il faut prendre en considération ses trois fautes en début de match… Je ne veux pas avoir d’amende mais bon… Il a perdu le rythme, mais il a été capable d’attaquer le panier comme l’ont fait Paolo Banchero et Donovan Mitchell, sans obtenir les mêmes coups de sifflet. Mais ce gars est aussi compétitif que ses coéquipiers. Il en veut plus, c’est un garçon dur, et un All-Star en devenir. »

Paolo Banchero a lui aussi défendu son coéquipier, rappelant le rôle déterminant qu’il a eu tout au long de la saison.

« Parfois, le match ne va pas dans votre sens. Mais nous ne serions pas là sans Franz… » assure l’intérieur. « Il a des standards élevés, il en attend beaucoup de lui-même. J’ai aussi été dans cette position, à se dire qu’on peut mieux faire lors d’une défaite. Mais le connaissant, il va s’en servir comme motivation et prendre une autre dimension. Il n’a laissé tomber personne, ce genre de performance arrive parfois. Ce n’étaient que nos premiers playoffs. Je suis fier de la façon dont il a joué, dont nous avons joué. Nous serons de retour. »

Le 1/15 de Franz Wagner est d’ailleurs le pire pourcentage d’adresse pour un joueur ayant tenté au moins 15 tirs sur un Game 7, même si d’autres joueurs ont raté beaucoup plus de tirs que lui, à l’image d’Elgin Baylor (13/40), DeMar DeRozan (9/27), Bob Love (6/26), John Havlicek (10/30), Allen Iverson (7/24) ou Bob Cousy (2/20).

Franz Wagner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 79 31 46.8 35.4 86.3 1.1 3.4 4.5 2.9 2.1 0.9 1.5 0.4 15.2 2022-23 ORL 80 33 48.5 36.1 84.2 0.9 3.2 4.1 3.5 2.3 1.0 2.1 0.2 18.6 2023-24 ORL 72 33 48.2 28.1 85.0 1.0 4.3 5.3 3.7 2.3 1.1 1.9 0.4 19.7 Total 231 32 47.9 33.2 85.0 1.0 3.6 4.6 3.4 2.2 1.0 1.8 0.3 17.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.