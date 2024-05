Sur les cinq dernières saisons, entre Utah et Cleveland, Donovan Mitchell a toujours participé aux playoffs. La problème, c’est qu’il s’était arrêté quatre fois au premier tour…

Une mauvaise habitude qui semblait devoir continuer, lors du Game 7 face à Orlando, alors que le Magic prenait 18 points d’avance (47-29) dans le deuxième quart-temps. « Spida » était maladroit, bien gêné par la défense de Jalen Suggs et l’impact physique des intérieurs en couverture, et aucun autre Cavalier ne semblait pouvoir l’aider.

Mais dans cette série bizarre, tout semblait pouvoir tourner d’un moment à l’autre, et l’ancien compère de Rudy Gobert a finalement réussi à trouver un peu de rythme, pour faire basculer la rencontre dans les grandes largeurs.

« J’en avais marre de perdre au premier tour » explique Donovan Mitchell. « On travaille trop dur. On travaille trop dur. C’était mon état d’esprit… simplement d’être en mode attaque. Je bataille avec ce que je dois batailler (un genou meurtri) mais je peux faire avec, et le soigner pendant les trois ou quatre prochains mois. »

Pas maintenant, semblait dire l’arrière, qui finira avec 39 points (11/27), 9 rebonds et 5 passes décisives.

« C’est un battant, un gagnant, c’est tout ce dont il parle. Il veut que nous franchissions ce cap. Il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour nous aider à franchir ce cap »

« C’est un compétiteur » rappelle Darius Garland. « C’est un battant, un gagnant, c’est tout ce dont il parle. Il veut que nous franchissions ce cap. Il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour nous aider à franchir ce cap ».

Ce fut difficile mais les Cavaliers ont réussi, alors qu’on a vu Donovan Mitchell haranguer, encourager et enlacer ses coéquipiers pendant toute la deuxième mi-temps, et ils affronteront donc les Celtics en demi-finale de conférence. Même sans Kristaps Porzingis, ces derniers partiront largement favoris.

Mais alors qu’ESPN et compagnie commençaient déjà à discuter de la prochaine destination de Donovan Mitchell en cas de sortie de route au premier tour, cette accession en demi-finale de conférence est un premier pas.

« Nous n’avons pas formé ce groupe pour simplement passer le premier tour », conclut Donovan Mitchell. « Nous avons accompli un objectif, maintenant nous devons le refaire. C’est notre état d’esprit … Quand ils ont monté cet échange pour me récupérer, ce n’était pas seulement pour gagner une série du premier tour, c’était pour continuer à pousser et à aller de l’avant. Et je pense que c’est ce que nous avons tous en tête ».

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTH 79 33 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.8 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTH 77 34 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTH 69 34 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTH 53 33 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTH 67 34 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.5 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 36 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.7 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.2 1.8 2.8 0.6 26.6 Total 468 34 45.0 36.6 84.3 0.8 3.5 4.3 4.7 2.5 1.4 2.8 0.3 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.