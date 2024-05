La NBA annule la sévère faute technique d’Anthony Edwards

Il avait fini par prendre le dessus sur Reggie Jackson pour aller marquer sous le cercle. Dans la foulée, en cette fin de troisième quart-temps du Game 1 à Denver, Anthony Edwards avait regardé le meneur remplaçant adverse. Avec trop d’insistance aux yeux des arbitres. Bilan : faute technique pour « taunting ».

La ligue est revenue sur cette décision arbitrale et a décidé d’annuler cette faute technique, qui aurait été la première sanction du genre visant l’arrière des Wolves durant ces playoffs. Anthony Edwards en était resté bouche bée sur le moment.

Dans le même temps, depuis son poste de commentateur TV, Reggie Miller avait vu rouge. « Non, Courtney (Kirkland, l’arbitre auteur du coup de sifflet) ! Je suis désolé. On est au second tour des playoffs, il y aura toujours de l’intensité », lâchait l’ancien shooteur des Pacers.

Tandis que Jamal Crawford à ses côtés, ainsi que Charles Barkley, acquiesçaient, il ajoutait : « Ce n’est qu’un regard. C’est une mauvaise technique. Allez quoi ! Qu’est-ce que ce sport est devenu ? Il n’a pas dit un mot. »

Pas de sanction pour Jamal Murray

Une colère mêlée à de l’incompréhension chez Reggie Miller. Car quelques minutes plus tard, Jamal Murray inscrivait un panier à 3-points avec la faute de Karl-Anthony Towns.

Une fois à terre, le meneur des Nuggets n’hésitait pas à sortir des pistolets fictifs pour viser l’intérieur des Wolves. « Et pourquoi il n’y a pas de faute technique pour Jamal Murray ? », s’est interrogé le commentateur, soulignant un manque de cohérence.

Pour mémoire, joueurs et coaches risquent un match de suspension au bout de la 7e faute technique reçue en playoffs. Puis un autre match sans pouvoir jouer toutes les deux techniques supplémentaires.

Selon le dernier pointage de la ligue, Andrew Nembhard est le joueur le plus sanctionné en playoffs (3), à égalité avec Bobby Portis, qui n’est plus en compétition. Habitué du genre, Luka Doncic compte deux techniques, tout comme son coéquipier PJ Washington, Jaden McDaniels ou Obi Toppin.

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.9 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 Total 302 34 44.6 35.3 79.3 0.7 4.5 5.2 4.1 2.1 1.4 2.8 0.6 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.