Playoffs NBA 2024 | Le calendrier des demi-finales de conférence

Alors que les Cavaliers et le Magic vont disputer un Game 7 dimanche soir pour arracher le dernier ticket pour les demi-finales de la conférence Est, la NBA a déjà dévoilé le calendrier de la suite des playoffs NBA.

Dès ce soir, les Nuggets et les Wolves entrent en piste, et la bonne nouvelle, c’est qu’il y aura encore des rencontres en « prime time » pour les fans NBA d’Europe et d’Afrique.

Comme toujours, les horaires indiqués sont ceux de la nuit. Exemple : un match indiqué un lundi à 2h00 sera dans la nuit de lundi à mardi.

Toutes les rencontres sont diffusées en direct sur BeIN Sports et le League Pass.

SAMEDI 4 MAI

Denver – Minnesota, 1h00

DIMANCHE 5 MAI

Game 7 Cleveland – Orlando (19h00)

LUNDI 6 MAI

New York – Indiana, 1h30

Denver – Minnesota, 4h00

MARDI 7 MAI

Boston – Cleveland ou Orlando, 1h00

OKC – Dallas, 3h30

MERCREDI 8 MAI

New York – Indiana, 1h30

JEUDI 9 MAI

Boston – Cleveland ou Orlando, 1h00

OKC – Dallas, 3h30

VENDREDI 10 MAI

Indiana – New York, 1h00

Minnesota – Denver, 3h30

SAMEDI 11 MAI

Dallas – OKC, 21h30

Cleveland ou Orlando – Boston, 2h30

DIMANCHE 12 MAI

Indiana – New York, 21h30

Minnesota – Denver, 2h00

LUNDI 13 MAI

Cleveland ou Orlando – Boston, 1h00

Dallas – OKC, 03h30

MARDI 14 MAI

New York – Indiana, (si nécessaire)

Denver – Minnesota, (si nécessaire)

MERCREDI 15 MAI

Boston – Cleveland ou Orlando, (si nécessaire)

OKC – Dallas, (si nécessaire)

JEUDI 16 MAI

Minnesota – Denver, 2h30 (si nécessaire)

VENDREDI 17 MAI

Cleveland ou Orlando – Boston, (si nécessaire)

Indiana – New York, (si nécessaire)

SAMEDI 18 MAI

Dallas – OKC, (si nécessaire)

DIMANCHE 19 MAI

New York – Indiana, (si nécessaire)

Boston – Cleveland ou Orlando, (si nécessaire)

Denver – Minnesota, (si nécessaire)

LUNDI 20 MAI

OKC – Dallas, (si nécessaire)