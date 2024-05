Jamal Murray en difficulté

L’échange entre les joueurs a fuité après le Game 1 entre les Nuggets et les Wolves. On y entend Jamal Murray dire à Anthony Edwards : « Tu t’occupes de moi ? » L’arrière All-Star lui confirme qu’il va défendre sur lui. Et Jamal Murray d’enchaîner par un « OK, on va bien s’amuser ! »

C’est effectivement Anthony Edwards qui est chargé de défendre sur Jamal Murray, et le bourreau des Lakers a vécu une première manche très compliquée. Déjà gêné par son mollet douloureux, le Canadien a eu toutes les peines du monde à faire la différence face à l’envergure et la défense « pot-de-colle » d’Anthony Edwards. Et quand ce dernier n’était pas là, ou débordé, c’est Mike Conley et Jaden McDaniels qui prenaient le relais.

Peu d’entraînement pour préserver son mollet

En première mi-temps, Jamal Murray n’inscrit pas le moindre point, et il va finir la rencontre avec 17 points à 6 sur 14 aux tirs, et surtout un vilain -22 au +/-. C’est la première fois, depuis 2020, que le Canadien prend aussi peu de tirs dans une rencontre de playoffs.

« Jamal ne pouvait pas mettre un tir… » a réagi Mike Malone à propos de son 0 sur 5 en première mi-temps. « On peut dire qu’il était un peu rouillé car il n’avait rien fait depuis le Game 5, et ce n’était pas une surprise. En fait, ce premier match était son premier retour à l’action. »

Pour Jamal Murray, sa blessure n’est pas une excuse, et il ne veut d’ailleurs pas en parler. S’il joue, c’est que c’est supportable, et ce n’est donc pas un sujet. « Je l’ai accepté, et je dois juste m’adapter. Le mollet est ce qu’il est… » soupire-t-il, avant d’évoquer sa bonne deuxième mi-temps.

Une adresse en berne

« En première mi-temps, je n’ai pas beaucoup shooté, mais j’ai raté de très bons tirs », poursuit Jamal Murray. « Une fois que j’ai réussi le premier tir, il m’a été plus facile de shooter. Cela m’a aidé à me détendre mentalement et physiquement ».

Même s’il a été décisif face aux Lakers avec deux tirs de la gagne, Jamal Murray n’avait pas réussi une grande série face aux Lakers avec 40% aux tirs, dont 29% à 3-points.

C’est peut-être ce qui explique que les Nuggets ne dominent par le sujet en ce début de playoffs avec une série compliquée face aux Lakers malgré ce score de 4-1, et ce revers à domicile face aux Wolves. « Je n’ai aucun doute sur le fait que Jamal sera meilleur lundi soir » prévient toutefois son coach.