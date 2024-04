Une première dans l’histoire pour Jamal Murray

Et dire qu’il n’est pas All-Star… Après avoir terrassé les Lakers dans le Game 2 au buzzer, Jamal Murray a remis ça ! Cette fois, le chrono l’empêchait de prendre son tir à la sirène, mais le résultat est le même : un « game winner » à trois secondes de la sirène pour envoyer les Lakers en vacances !

Ce n’est que la 4e fois dans l’histoire, depuis que la NBA a mis en place le « play-by-play » qu’un joueur inscrit deux paniers de la gagne dans les cinq dernières secondes lors d’une même campagne de playoffs. Les précédents se nomment Robert Horry (2002), Hedo Turkoglu (2009) et LeBron James (2018). Le meneur de Denver est même le premier à réaliser cet exploit dans la même série !

Il a supplié le staff pour jouer

« Je suis sans voix. C’est un rêve qui devient réalité » lance-t-il en bord de terrain. « Réaliser ça ici, devant ce public… Je ne sais pas quoi dire. Je suis tellement heureux pour nous ».

Auteur de 32 points et 7 passes, Jamal Murray était incertain avant la rencontre en raison d’une douleur à un mollet. Mais il était là, en tenue, et il a encore fait la différence. « Je ne voulais pas rester assis… Le staff était très prudent car il avait peur que j’aggrave ma blessure. Mais je ne voulais pas abandonner mes frères. J’étais quelque peu énervé car je ne voulais pas rester assis… Je suis juste reconnaissant qu’ils m’aient laissé l’opportunité de jouer et ainsi d’inscrire ce panier. »

Mike Malone a confirmé que Jamal Murray était très incertain, mais il a effectivement insisté, et le staff médical l’a laissé jouer. « Il est venu me voir et m’a dit : ‘Je suis content de pouvoir jouer parce que je ne sais pas si on va gagner si je ne joue pas ce soir’. Je lui ai répondu que c’était l’euphémisme de l’année », raconte le coach. « Ce gamin est un guerrier. Plus le moment est important, plus il continue de briller. »

Le coach des Nuggets explique pourquoi il n’a pas pris de temps-mort après les deux lancers de LeBron James. « J’ai une confiance absolue en Jamal pour prendre le dernier tir. C’est pour ça que je n’ai pas pris de temps-mort… Laissons le meilleur duo de la NBA trouver sa place sur la possession et jouer son jeu… »