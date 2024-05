Le MVP de la nuit | Anthony Edwards superstar !

Auteur de 40 points dans le Game 4 face aux Suns, Anthony Edwards a remis ça dès le Game 1 de la série face aux Nuggets ! L’arrière All-Star plante 43 points dans la victoire des Wolves à Denver (106-99). C’est un nouveau record personnel, mais aussi un record de franchise !

Anthony Edwards devient le deuxième joueur, de 22 ans et moins, à enchaîner deux matches à 40 points et plus en playoffs. Le premier joueur à avoir réalisé un tel exploit n’était autre que… Kobe Bryant.

« Il n’y a aucune faiblesse dans son jeu, et ça va être un sacré challenge pour le freiner » prévient Mike Malone, tandis que Naz Reid résume parfaitement la situation : « Ant’ est une superstar en devenir, s’il ne l’est pas déjà ».

Il tient la baraque pendant une mi-temps

On peut clairement écrire qu’Anthony Edwards a rejoint le cercle fermé des superstars de la NBA, et sa performance de cette nuit n’est qu’un élément de plus pour le prouver. En première mi-temps, c’est lui qui tient le baraque en plantant 25 des 40 points de son équipe. Dans les dernières minutes, c’est aussi lui qui enchaîne les shoots importants pour arracher cette victoire, et qui donne l’avantage du terrain aux Wolves.

« Ant a pris tous les tirs en première mi-temps, et c’était donc difficile de trouver du rythme » ironise Mike Conley, auteur de 11 points dans le 3e quart-temps. « Cela me va d’attendre la deuxième mi-temps… J’ai souvent fait ça dans ma carrière, et je l’ai beaucoup fait cette saison. Je sais que les gars ont confiance en moi et mon agressivité. »

L’hommage de Nikola Jokic

Auteur d’un très propre 17 sur 29 aux tirs pour aller avec ses 7 rebonds et 3 passes, Anthony Edwards s’offre le luxe d’être le meilleur joueur sur le terrain, alors que Nikola Jokic n’a pas démérité avec 32 points, 9 rebonds et 8 passes. « J’ai un immense respect pour lui » lâche le Serbe. « Il peut tout faire sur un terrain. Il faut savoir apprécier et respecter son adversaire quand il est bon et qu’il a du talent. »

Anthony Edwards lui renvoie le compliment. « C’est toujours un plaisir d’affronter le meilleur joueur du monde et la meilleure équipe du monde », réagit-il. « Ils ne vont pas se battre eux-mêmes, et notre staff a fait de l’excellent travail sur notre plan de jeu pendant les trois ou quatre jours qu’ils ont eus, et nos gars ont répondu présent. C’est difficile de battre cette équipe. Nous savons que ce sera une guerre. Et nous restons dans notre plan de jeu. Ils font des séries, et on doit faire les nôtres. On se bat, et ça va être un combat ». »

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.9 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 Total 302 34 44.6 35.3 79.3 0.7 4.5 5.2 4.1 2.1 1.4 2.8 0.6 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.