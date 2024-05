La Nike GT Cut 3 en est déjà à son huitième coloris disponible en France après la sortie de ce nouveau modèle « Community of Hoops » de la troisième chaussure issue de la ligne GT Cut.

Celui-ci adresserait un clin d’œil aux prochains Jeux Olympiques où la quintessence du basket mondial s’exprimera sur le sol français. Pour compléter une tige d’un bleu très pâle, on trouve ainsi un ballon de basket entouré de deux années et de l’inscription « Shine Together » au niveau du talon comme touche d’originalité pour ce coloris. On peut également noter à l’avant de la semelle extérieure une finition entre bronze et or.

Pour rappel, la Nike GT Cut 3 est la troisième création de la gamme « GT Cut », celle qui a été la plus plébiscitée par le grand public aux côtés des Nike GT Jump et GT Run. Le design et la coupe, plus basse, ont été repensés et la tige est complétée par des câbles Flywire pour un meilleur maintien à l’avant du pied, ainsi que des parois en TPU. La grande nouveauté de cette troisième édition réside dans sa semelle intermédiaire, composée d’une toute nouvelle mousse pour une chaussure de basket, la Zoom X.

Le coloris « Community of Hoops » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.