À Portland, on fait le ménage sur le banc de Chauncey Billups

À défaut de changer de coach, les Blazers ont décidé de modifier le staff de Chauncey Billups. Depuis l’arrivée de l’ancien meneur des Pistons, en 2021, l’équipe n’a plus atteint les playoffs, et n’a jamais terminé avec un bilan positif. Mais la direction semble lui maintenir sa confiance, et c’est donc du côté de ses assistants que ça bouge.

Outre Steve Hetzel, qui a rejoint Jordi Fernandez à Brooklyn comme premier assistant, Chauncey Billups perd Scott Brooks, dont le contrat n’a pas été renouvelé. Premier assistant de Chauncey Billups depuis trois ans, l’ancien coach du Thunder et des Wizards se retrouve donc sur le marché, et son profil devrait intéresser plus d’une franchise.

Les Blazers apprécient son leadership

Par ailleurs, The Oregonian annonce que la direction a choisi de se séparer de Rodney Billups, qui n’est autre que le frère de Chauncey. Ce dernier entre dans la dernière année de son contrat, et pour l’instant, la direction est satisfaite de ses qualités, notamment de leader.

« Chauncey est un leader incroyable pour cette franchise », avait expliqué Joe Cronin, le GM de franchise. « Il va au-delà de ce que fait un entraîneur classique. Il m’aide avec le personnel. Il participe à tous nos entretiens d’embauche. Nous passons beaucoup de temps à parler des différents départements de la franchise. Il est très actif sur les feedback et les idées, et il cherche des moyens d’améliorer les choses. C’est un pédagogue incroyable, non seulement pour nos joueurs, pour leur apprendre à naviguer dans cette ligue, mais aussi pour notre personnel. C’est un recruteur précieux. Il a l’œil et le sens du jeu. Sa personnalité est omniprésente dans cette franchise ».