Le nouveau défi défensif de Donte DiVincenzo : freiner Tyrese Haliburton

Meilleur shooteur à 3-pts de l’histoire des Knicks sur une saison, avec 283 réussites, Donte DiVincenzo a connu un premier tour contrasté face aux Sixers. Il a en effet été globalement maladroit et très irrégulier, avec un Game 6 à 23 points qui sauve un peu sa performance globale. Néanmoins, il a surtout dû travailler en défense, puisqu’il s’est occupé de Tyrese Maxey.

Certes le meneur de jeu de Philadelphie a beaucoup marqué (29.8 points de moyenne) mais il a manqué le Game 6, limité à 17 points à 6/18 au shoot. En grande partie grâce ou à cause de Donte DiVincenzo.

Pour ce deuxième tour, le nom change – Tyrese toujours, mais Haliburton cette fois – mais le défi reste le même : limiter le plus possible un All-Star. « Ce sera important. Donte va devoir être solide défensivement », annonce Josh Hart. « Quand Tyrese accélère, c’est un moteur à lui tout seul. »

Éteindre le moteur des Pacers

Un moteur qui ne tourne pas à plein régime depuis quelques temps. En playoffs, pour sa première série en carrière, Tyrese Haliburton a été bien gêné par la défense des Bucks, en étant maladroit à 3-pts et avec un seul match à plus de 20 points. Mais impossible de faire l’impasse sur lui. « C’est un sacré joueur. C’est une attaque à lui tout seul. Il peut jouer avec le ballon évidemment, mais aussi sans le ballon », commente Tom Thibodeau.

Et comme pour chaque défi défensif, le travail de Donte DiVincenzo sera surtout une première couche. La seconde étant collective.

« Il s’agit surtout de les surpasser collectivement, de les limiter. On ne peut rien lui enlever, il n’est pas un All-Star par hasard », assure le shooteur de New York. « On n’entre pas dans un match en se disant qu’on va éteindre X ou Y. Ils sont trop forts pour ça. Il faut seulement les ralentir. »

Avec Pascal Siakam ou Myles Turner, les Pacers ont d’autres armes pour marquer des points. Mais bloquer le meneur de jeu, c’est se faciliter la vie. « Cela va être une bataille. Peu importe ce que Tyrese veut faire, si on se bat assez fort, cela va le gêner », résume Donte DiVincenzo.