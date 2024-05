Pascal Siakam était bien la pièce manquante des Pacers

L’arrivée de Pascal Siakam était un des gros coups de cet hiver, et les dirigeants des Pacers avaient vu juste ! Sa venue devait faire passer un cap à la franchise, et ils ne sont pas trompés puisque Indiana s’est qualifié cette nuit face aux Bucks. C’est une première depuis 2014.

Pour faire venir l’ancien champion NBA, les Pacers avaient sacrifié Bruce Brown, Jordan Nwora, et surtout trois futurs premiers tours de Draft. Cela en valait la peine !

« C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons fait venir Pascal Siakam », se satisfait Rick Carlisle. « Pour avoir non seulement une chance d’accéder aux playoffs, mais aussi d’avancer dans les playoffs. Il a montré ce soir à quel point il fait la différence. C’est aussi un formidable coéquipier et un grand leader. »

Pascal, le grand-frère

Sur l’ensemble du premier tour face aux Bucks, l’ailier All-Star a été remarquable avec 22.3 points de moyenne à 55% aux tirs, mais aussi 8.8 rebonds et 4.2 passes. Lors des deux premiers matchs de la série, il avait même battu son record de points en playoffs avec 36 puis 37 unités marquées.

Mais son apport ne s’arrête pas là puisque Pascal Siakam s’est imposé comme un cadre et un mentor au sein d’un effectif où la moyenne d’âge est de 25 ans et des poussières.

« La venue de Siakam ici était une chose importante pour nous », confirme Obi Toppin. « Il a une bague, et il a côtoyé de grands joueurs… Quand on a l’expérience des playoffs, il est un peu plus facile de dire aux joueurs ce qui doit être fait. Nous l’écoutons tous. »

Une idylle qui prend forme ?

Pour Pascal Siakam, ce transfert était du gagnant-gagnant puisqu’il n’avait plus participé aux playoffs depuis 2022, et une élimination au premier tour face aux Sixers. En venant à Indianapolis, finaliste de la NBA Cup, le Camerounais voulait retrouver une équipe ambitieuse.

« Je suis tellement excité. C’est la raison pour laquelle je suis venu ici », a-t-il ainsi lâché au micro devant les fans des Pacers. « Je voulais participer à ce type de match, je voulais jouer pour vous. J’espère que nous continuerons à vous rendre fiers. »

Libre de tout contrat cet été, Pascal Siakam s’est en tout cas mis ses coéquipiers et son nouveau public dans la poche. Tous les voyants sont donc au vert pour un retour la saison prochaine, et tout ce qui suit n’est que du bonus. À commencer par cette série face aux Knicks en demi-finale de conférence.

Pascal Siakam Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 55 16 50.2 14.3 68.8 1.2 2.2 3.4 0.3 2.0 0.5 0.6 0.8 4.2 2017-18 TOR 81 21 50.8 22.0 62.1 1.0 3.5 4.5 2.0 2.1 0.8 0.8 0.5 7.3 2018-19 TOR 80 32 54.9 36.9 78.5 1.6 5.3 6.9 3.1 3.0 0.9 1.9 0.7 16.9 2019-20 TOR 60 35 45.3 35.9 79.2 1.1 6.3 7.3 3.5 2.8 1.0 2.5 0.9 22.9 2020-21 TOR 56 36 45.5 29.7 82.7 1.7 5.5 7.2 4.5 3.1 1.1 2.3 0.7 21.4 2021-22 TOR 68 38 49.4 34.4 74.9 1.9 6.7 8.5 5.3 3.3 1.3 2.7 0.6 22.8 2022-23 TOR 71 37 48.0 32.4 77.4 1.9 6.0 7.8 5.9 3.2 0.9 2.4 0.5 24.2 2023-24 * All Teams 80 33 53.6 34.6 73.2 1.7 5.3 7.1 4.3 2.4 0.8 1.8 0.3 21.7 2023-24 * IND 41 32 54.9 38.6 69.9 2.1 5.7 7.8 3.7 2.6 0.8 1.4 0.4 21.3 2023-24 * TOR 39 35 52.2 31.7 75.8 1.4 4.9 6.3 4.9 2.2 0.8 2.1 0.3 22.2 Total 551 31 49.6 33.0 76.6 1.5 5.1 6.6 3.6 2.7 0.9 1.9 0.6 17.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.