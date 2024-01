Pascal Siakam transféré aux Pacers !!!

Depuis plusieurs semaines, les Pacers semblaient l’équipe la plus intéressée par la venue de Pascal Siakam et ESPN annonce que les discussions ont abouti, puisque l’ailier-fort des Raptors rejoint Indiana en échange de Bruce Brown Jr., Jordan Nwora et de trois futurs premiers tours de Draft !

On apprend aussi que les Pelicans sont inclus dans l’échange, car Kira Lewis Jr. rejoint aussi Toronto, tandis que les Pacers reçoivent un second tour de Draft en prime. Il devrait y avoir du ménage aux Raptors, puisqu’il y a désormais deux joueurs en trop dans l’effectif.

Le chaînon manquant des Pacers ?

Signé cet été après son titre remporté avec les Nuggets, Bruce Brown possédait le plus gros salaire d’Indiana, avec 22 millions de dollars annuels, et son contrat n’est pas garanti pour la suite. Ce qui signifie que Toronto pourra s’en séparer à la fin de la saison et récupérer une belle somme d’argent. Une enveloppe idéale pour prolonger par exemple Immanuel Quickley, récupéré pendant les fêtes de fin d’année.

Dans sa dernière année de contrat, à 38 millions de dollars, Pascal Siakam n’aurait quant à lui plus vraiment l’intention de tester le marché en juillet prochain, mais plutôt de coopérer avec ses nouveaux dirigeants dans le but de re-signer à Indianapolis. La crainte pour les Pacers étant qu’il les quitte déjà après un court passage de seulement quelques mois.

Cela s’est déjà vu dans le passé, mais la franchise de l’Indiana a de l’argent et surtout de grandes ambitions, avec un meneur de jeu en la personne de Tyrese Haliburton, considéré comme l’un des meilleurs à son poste.

Pascal Siakam Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 55 16 50.2 14.3 68.8 1.2 2.2 3.4 0.3 2.0 0.5 0.6 0.8 4.2 2017-18 TOR 81 21 50.8 22.0 62.1 1.0 3.5 4.5 2.0 2.1 0.8 0.8 0.5 7.3 2018-19 TOR 80 32 54.9 36.9 78.5 1.6 5.3 6.9 3.1 3.0 0.9 1.9 0.7 16.9 2019-20 TOR 60 35 45.3 35.9 79.2 1.1 6.3 7.3 3.5 2.8 1.0 2.5 0.9 22.9 2020-21 TOR 56 36 45.5 29.7 82.7 1.7 5.5 7.2 4.5 3.1 1.1 2.3 0.7 21.4 2021-22 TOR 68 38 49.4 34.4 74.9 1.9 6.7 8.5 5.3 3.3 1.3 2.7 0.6 22.8 2022-23 TOR 71 37 48.0 32.4 77.4 1.9 6.0 7.8 5.9 3.2 0.9 2.4 0.5 24.2 2023-24 TOR 39 35 52.2 31.7 75.8 1.4 4.9 6.3 4.9 2.2 0.8 2.1 0.3 22.2 Total 510 31 49.1 32.7 77.2 1.5 5.1 6.5 3.6 2.8 0.9 1.9 0.6 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.