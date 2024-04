Milwaukee doit stopper Pascal Siakam

Pour ce premier tour contre Indiana, les Bucks avaient logiquement mis une cible dans le dos de Tyrese Haliburton. Jusqu’à maintenant, ils ont plutôt bien contenu le meneur de jeu All-Star. En revanche, ils cèdent face à un excellent Pascal Siakam.

L’ancien de Toronto a enchaîné des matches à 36 et 37 points, avec d’excellents pourcentages de réussite (65% au shoot, 50% à 3-pts), 12 rebonds de moyenne et un seul ballon perdu en deux rencontres. Il domine la défense de Doc Rivers.

« C’est un problème majeur », constatait le coach après la défaite dans le Game 2. « La différence, ce sont les paniers primés plus le fait qu’il crée le jeu aussi. Dans le premier match, il n’avait fait que de marquer, sans vraiment impliquer les autres. Là, il a tout fait pour eux. »

« Ils acceptent qu’il prenne ses longs tirs à 2-pts, mais il le fait à haut niveau »

L’absence de Giannis Antetokounmpo depuis le début de la série est une bien mauvaise nouvelle pour les Bucks. Car Pascal Siakam est effectivement un duel cauchemar pour Milwaukee : trop imposant pour Khris Middleton, trop rapide pour Brook Lopez, le champion 2019 a réponse à tout.

« On doit trouver une solution. C’est un champion accompli, il a déjà joué à ce niveau de la compétition. Il profite des duels avantageux, va au poste, sait quand il peut pénétrer », résume Khris Middleton. « C’est un grand joueur. C’est pour ce basket-là, à ce moment-là, que les Pacers l’ont récupéré. On doit trouver une meilleure façon de le contenir, pour limiter ses possessions et éviter qu’il soit dans les positions pour marquer. »

Les Bucks ont fait un choix calculé mais risqué : lui laisser de l’espace à mi-distance. Mais le Camerounais est un excellent shooteur dans cette zone et il l’a montré sous les couleurs des Pacers durant la saison régulière. Tant qu’il sera adroit comme lors des deux premières manches, les champions 2021 seront en danger.

« Ce sera intéressant à observer », prévient Tyrese Haliburton qui s’attend à voir les Bucks changer de style de défense face à son coéquipier. « Il marque beaucoup et avec efficacité en ce moment. Ils acceptent qu’il prenne ses longs tirs à 2-pts, mais il le fait à haut niveau. On est curieux de voir ce qu’ils vont faire. On a une idée de ce qu’ils pourraient faire et on sera préparé pour bien s’adapter. »

Pascal Siakam Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 55 16 50.2 14.3 68.8 1.2 2.2 3.4 0.3 2.0 0.5 0.6 0.8 4.2 2017-18 TOR 81 21 50.8 22.0 62.1 1.0 3.5 4.5 2.0 2.1 0.8 0.8 0.5 7.3 2018-19 TOR 80 32 54.9 36.9 78.5 1.6 5.3 6.9 3.1 3.0 0.9 1.9 0.7 16.9 2019-20 TOR 60 35 45.3 35.9 79.2 1.1 6.3 7.3 3.5 2.8 1.0 2.5 0.9 22.9 2020-21 TOR 56 36 45.5 29.7 82.7 1.7 5.5 7.2 4.5 3.1 1.1 2.3 0.7 21.4 2021-22 TOR 68 38 49.4 34.4 74.9 1.9 6.7 8.5 5.3 3.3 1.3 2.7 0.6 22.8 2022-23 TOR 71 37 48.0 32.4 77.4 1.9 6.0 7.8 5.9 3.2 0.9 2.4 0.5 24.2 2023-24 * All Teams 80 33 53.6 34.6 73.2 1.7 5.3 7.1 4.3 2.4 0.8 1.8 0.3 21.7 2023-24 * IND 41 32 54.9 38.6 69.9 2.1 5.7 7.8 3.7 2.6 0.8 1.4 0.4 21.3 2023-24 * TOR 39 35 52.2 31.7 75.8 1.4 4.9 6.3 4.9 2.2 0.8 2.1 0.3 22.2 Total 551 31 49.6 33.0 76.6 1.5 5.1 6.6 3.6 2.7 0.9 1.9 0.6 17.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.