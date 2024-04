Le MVP de la nuit | Pascal Siakam inscrit son nom aux côtés des plus grands

On a peut-être retrouvé le jeu d’attaque des Pacers cette nuit, mais Pascal Siakam a lui simplement repris son chantier là où il l’avait laissé. Déjà très bon lors du Game 1 contre les Bucks (36 points, 13 rebonds), l’ailier-fort a récidivé mardi pour offrir la victoire aux siens et remettre les deux équipes dos à dos avant de rentrer à Indianapolis. Dominateur, Pascal Siakam a aussi été le détonateur du coup de chaud des Pacers dans le dernier quart-temps pour plier la rencontre.

L’ancien Raptor a profité de la nouvelle absence de Giannis Antetokounmpo pour imposer sa patte, entre technique poste bas et capacité à écarter le jeu. Saignant en première période (21 points, 7 rebonds à la pause), Pascal Siakam a été l’auteur d’un 8-0 à lui seul en deux minutes pour mettre les siens à distance, de 92-88 à 100-88 à neuf minutes de la fin de la partie. Sur la lancée de leur intérieur camerounais, les Pacers ont enfoncé le clou portant la série à 23-4 pour se détacher définitivement.

« On doit être l’équipe qui a faim » a-t-il réagi. « On doit être l’équipe qui rentre sur le terrain et veut montrer quelque chose. C’est l’attitude que l’on doit avoir contre ces joueurs, parce que eux l’ont déjà fait par le passé. »

Comme Wilt Chamberlain et Elgin Baylor

Avec ses 37 points, 11 rebonds et 6 passes décisives, Pascal Siakam n’a pas seulement signé une très belle performance, mais s’est aussi invité dans des cercles fermés. Il rejoint ainsi Reggie Miller comme le seul joueur de l’histoire d’Indiana à enchaîner deux sorties à au moins 35 points. 35 points et 10 rebonds minimum deux matchs de rang pour commencer les playoffs ? Seuls Elgin Baylor et Wilt Chamberlain en avaient été capables dans l’histoire de la NBA !

Il devient même le premier à cumuler sur une rencontre au moins 35 points à 65% au tir, 10 rebonds, 5 passes sans commettre de balles perdues de toute l’histoire des playoffs.

Il fallait bien ça pour signer la première victoire à l’extérieur de ces phases finales 2024, avant d’être imité quelques heures plus tard par les Mavericks chez les Clippers. Ce succès 125-108 met fin à une série de 10 défaites consécutives en playoffs pour Indiana.

« Je suis chanceux d’être ici » a estimé Pascal Siakam à NBA TV. « Je n’ai pas connu les playoffs la saison dernière, et c’était donc mon objectif en arrivant ici cette année. J’ai le privilège de faire partie d’une organisation comme les Pacers, ils m’ont tout donné. Leur amour est exceptionnel, alors je vais très bien. On est en playoffs, c’est là qu’est ma place. Donc je veux continuer de me battre. »

« Spicy P » nouveau chef des Pacers

Se battre oui, mais à la sauce Siakam, tout en contrôle, même quand les Bucks étaient revenus sur les talons de ces jeunes Pacers en début de quatrième quart, les mêmes qui avaient été totalement submergés dans le Game 1.

« Son expérience en playoffs est tellement précieuse » s’est réjoui l’entraîneur Rick Carlisle. « Pascal n’est pas le genre de gars qui va se laisser décontenancer par quoi que ce soit, pas une seule fois depuis janvier quand on l’a récupéré. C’est quelqu’un à qui les gens se confient, vers qui on se tourne. Il s’est imposé comme un vétéran, un leader et une sorte de mentor parce qu’il connaît ces situations. »

Les Pacers vont désormais devoir en maîtriser une nouvelle, celle d’être un ballotage favorable à 1-1 et deux matchs à domicile à suivre.

Pascal Siakam Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 55 16 50.2 14.3 68.8 1.2 2.2 3.4 0.3 2.0 0.5 0.6 0.8 4.2 2017-18 TOR 81 21 50.8 22.0 62.1 1.0 3.5 4.5 2.0 2.1 0.8 0.8 0.5 7.3 2018-19 TOR 80 32 54.9 36.9 78.5 1.6 5.3 6.9 3.1 3.0 0.9 1.9 0.7 16.9 2019-20 TOR 60 35 45.3 35.9 79.2 1.1 6.3 7.3 3.5 2.8 1.0 2.5 0.9 22.9 2020-21 TOR 56 36 45.5 29.7 82.7 1.7 5.5 7.2 4.5 3.1 1.1 2.3 0.7 21.4 2021-22 TOR 68 38 49.4 34.4 74.9 1.9 6.7 8.5 5.3 3.3 1.3 2.7 0.6 22.8 2022-23 TOR 71 37 48.0 32.4 77.4 1.9 6.0 7.8 5.9 3.2 0.9 2.4 0.5 24.2 2023-24 * All Teams 80 33 53.6 34.6 73.2 1.7 5.3 7.1 4.3 2.4 0.8 1.8 0.3 21.7 2023-24 * IND 41 32 54.9 38.6 69.9 2.1 5.7 7.8 3.7 2.6 0.8 1.4 0.4 21.3 2023-24 * TOR 39 35 52.2 31.7 75.8 1.4 4.9 6.3 4.9 2.2 0.8 2.1 0.3 22.2 Total 551 31 49.6 33.0 76.6 1.5 5.1 6.6 3.6 2.7 0.9 1.9 0.6 17.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.