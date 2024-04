Impérial, Damian Lillard lance parfaitement les Bucks face aux Pacers

Pas de Giannis ? Pas de problème pour les Bucks ! La franchise du Wisconsin a pu compter sur un Damian Lillard irrésistible en première mi-temps et des lieutenants de choix pour compenser, de Khris Middleton à Bobby Portis en passant par Pat Beverley, Malik Beasley ou encore Brook Lopez.

Pour compenser l’absence de leur leader, les Bucks ont essayé de partir fort afin de mettre rapidement les fans de leur côté et de distancer Indiana du mieux possible. L’opération aura été un franc succès, avec un Damian Lillard en machine à scorer sur le premier quart-temps pour faire plier les Pacers. Auteur de 19 points en 12 minutes, le meneur a permis aux siens de boucler le premier acte par un 9-2 également alimenté par Malik Beasley et Pat Connaughton (30-21).

Bobby Portis déchaîné

Les hommes de Rick Carlisle n’étaient pas au bout de leurs peines, dégustant notamment dès le début du deuxième quart-temps face à l’agressivité d’un Bobby Portis intenable, fait pour ce genre d’événements. L’intérieur a enchaîné quatre paniers dont un dunk et un alley-oop pour lancer un cinglant 14-2 et reléguer Indiana à 21 points (44-23).

C’est à ce moment que Damian Lillard est revenu sur le parquet pour enfoncer le clou, avec notamment trois paniers à 3-points inscrits avec le plein de confiance, même à très longue distance, avant d’ajouter un lay-up et un 3+1 ! La démonstration de force du meneur a eu de quoi impressionner, en plus de permettre aux locaux de distancer leurs adversaires du soir à la pause (69-42).

Indiana est revenu avec un autre visage et a fait le nécessaire pour retrouver le droit chemin, avec notamment la paire Siakam-Turner pour refaire passer les Pacers sous la barre des 20 points d’écart (77-58). Khris Middleton a repoussé les tentatives de retour de Tyrese Haliburton et ses coéquipiers en inscrivant trois paniers de suite, mais c’est bien Indiana qui a réussi à remettre la pression en terminant le troisième acte par un 9-0 avec un panier de TJ McConnell à la dernière seconde pour relancer le match (83-71).

Milwaukee a retrouvé ses esprits en quatre temps dès le début du quatrième quart-temps, entre le 3-points de Khris Middleton, le 2+1 arraché par Bobby Portis, puis les flèches de Jae Crowder et Malik Beasley depuis le corner pour faire repasser les Bucks à +20 (97-77). Les 3-points de la paire Siakam-Turner et le 2+1 d’Andrew Nembhard ont été mis à mal par les flèches de Malik Beasley puis Pat Beverley, et les Bucks ont fini par sécuriser la victoire (109-94).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Giannis Antetokounmpo trop juste. Toujours touché au mollet, le « Greek Freak » a finalement été déclaré forfait pour ce Game 1. L’espoir a subsisté jusqu’au jour du match, mais Doc Rivers et le staff médical ont dû se rendre à l’évidence. « Giannis a fait beaucoup de boulot. Il shoote, il court à nouveau, il a l’air en forme, mais il n’a pas été en mesure de participer (aux entraînements) », a glissé le coach avant la rencontre. Les Bucks n’ont pas pu communiquer avec précision sur un éventuel calendrier de retour. Chaque victoire d’ici là leur offrira un peu plus de temps pour travailler dans la sérénité.

– Damian Lillard assure. Le meneur avait déclaré ce week-end mesurer l’opportunité qui se présentait devant lui pour ses premiers playoffs avec Milwaukee et l’occasion de faire un beau parcours en postseason. « Dame Time » aura répondu présent pour l’entrée en lice des Bucks puisqu’il a dominé la première mi-temps grâce à une adresse insolente. Auteur de 19 des 30 points marqués par son équipe en premier quart-temps, il a ensuite multiplié les coups d’éclat pour faire lever le Fiserv Forum et offrir jusqu’à 30 points d’avance aux siens avant la pause, terminée à 35 points à 11/19 au tir. C’est tout simplement la meilleure première mi-temps de sa carrière. Même s’il a été moins en vue après le repos (0 point), il a accompli ce qu’on attendait de lui en mettant Milwaukee sur ses épaules dès le début, dans un contexte pas évident à gérer en l’absence de Giannis Antetokounmpo.

– La réaction des Pacers. Même si le ciel leur est tombé sur la tête en première mi-temps avec jusqu’à 30 points de retard, les Pacers ont pu sortir de cette première manche la tête haute après être revenu à -12 à l’issue du troisième quart-temps et après avoir tout donné jusqu’à la fin. Le résultat n’est pas à la hauteur mais l’honneur est sauf. Indiana a notamment pu compter sur un Pascal Siakam particulièrement inspiré avec ses 36 points à 15/24 au tir et 14 rebonds. À voir s’il aura le même impact quand il devra se farcir un Giannis Antetokounmpo.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.