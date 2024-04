Giannis Antetokounmpo devrait manquer le début des playoffs !

Se blesser à une dizaine de jours des playoffs, ce n’est jamais l’idéal. C’est ce qui est arrivé à Giannis Antetokounmpo, victime d’une contracture du muscle soléaire, situé au niveau du mollet gauche, au-dessus du tendon d’Achille, face aux Celtics. Le Grec a évité le pire et n’a logiquement pas terminé la saison régulière, afin de se préparer le mieux possible à revenir en playoffs.

Mais d’après ESPN, les Bucks se préparent à débuter la série face aux Pacers sans lui. La franchise espère que Giannis Antetokounmpo, qui suit un traitement au quotidien pour sa blessure, pourra revenir dans le courant de la série.

« Cette saloperie fait mal. Pour moi, ça avait pris deux semaines pour revenir et jouer », avait expliqué Damian Lillard, qui avait souffert du même mal la saison passée, en parlant de son coéquipier comme de « notre meilleur joueur, l’élément le plus important de notre équipe à ce stade de la saison ».

Les hostilités commencent dimanche à Milwaukee et si le double MVP n’est pas en tenue, ce qui semble le plus probable actuellement, il y aura clairement un gros coup à faire pour Tyrese Haliburton et sa bande. Cette saison, les Pacers ont battu les Bucks à quatre reprises en cinq matches. Mais la dernière fois, c’était le 3 janvier, il y a plus de trois mois.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.3 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.1 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.1 29.5 2020-21 MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.2 2021-22 MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 Total 792 33 54.5 28.6 70.2 1.8 7.9 9.8 4.9 3.0 1.1 3.0 1.2 23.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.