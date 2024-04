Les Pacers noyés dans le grand bain

Comme pour les Mavs à Los Angeles face aux Clippers privés de Kawhi Leonard, les Pacers avaient une opportunité en or de frapper fort d’entrée face aux Bucks, puisque Giannis Antetokounmpo était absent. Mais comme Dallas, Indiana est passé à côté de son match. Dans les mêmes proportions en premier période d’ailleurs.

« La première mi-temps était embarrassante. Pas d’excuse. On doit être meilleur, tout simplement. C’était affreux et on est tous responsable de ça », juge le coach Rick Carlisle, face au score de la première période (69-42) à l’avantage de Milwaukee.

Les Pacers ont-ils manqué d’expérience, eux qui retrouvaient les playoffs quatre ans après, face à une équipe de Milwaukee rodée à ce niveau ?

« On a un groupe jeune qui n’a pas vraiment d’expérience à ce niveau », justifie Myles Turner. « Mais ça concerne nos leaders, ceux qui ont déjà connu ça. Quand on joue à l’extérieur en playoffs, il faut une certaine intensité, une certaine attention aux détails. On a manqué de ça en première mi-temps. »

Première sortie compliquée pour Tyrese Haliburton

Ce n’est donc pas étonnant que les deux meilleurs marqueurs d’Indiana soeitn Pascal Siakam (36 points) et Myles Turner (17). Eux ont déjà joué des matches de ce niveau : 53 pour le Camerounais, 26 pour le pivot. Sauf que, en face, le cinq majeur des Bucks en affichait 321 !

« Ils avaient l’air d’être une équipe expérimentée et on avait l’air d’une équipe qui manquait d’expérience », constate Rick Carlisle. « C’est ce qui a entraîné une grande partie des problèmes au début. Les playoffs, on peut bien dire que c’est différent, mais le vivre, c’est autre chose. »

Double All-Star, Tyrese Haliburton a connu un baptême du feu bien difficile avec seulement 9 points et 8 passes. « On n’a pas fait assez offensivement, on n’a pas assez couru. On n’a pas été bon pour aller dans la raquette, faire bouger la balle. Je dois être meilleur et je le serai mardi soir », prévient le meneur de jeu. « Il a joué juste », défend Pascal Siakam. « La défense était beaucoup sur lui. On avait l’impression qu’il était constamment pris à deux. Il va trouver une solution. »

Avec son expérience, l’ancien de Toronto, champion NBA en 2019, rassure les Pacers. « Ils ont gagné le Game 1. On doit avancer, apprendre de ça, regarder les vidéos, s’ajuster et revenir pour tout donner sur le terrain. Au fond, peu importe le score, cela ne reste qu’un match », conclut l’intérieur.