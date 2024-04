Les Pacers retrouvent les playoffs après quatre ans de patience

Les fans des Pacers vont revivre un match de playoffs. Comme pour ceux du Thunder, cela fait quatre ans qu’ils attendaient ça, depuis l’aventure de la « bulle » à Orlando en 2020. Et même depuis 2019 pour assister à un match à Indiana.

Cela fait donc longtemps et seuls Myles Turner, Doug McDermott et T.J. McConnell étaient déjà présents sous les couleurs d’Indiana pour affronter Miami au premier tour il y a quatre ans.

« C’est tellement important. Tellement. Cela fait quatre ans », explique le pivot. « Ces dernières années, à ce stade, on était en vacances. On ne regardait même pas les playoffs. C’est là que ça compte le plus. C’est à ce moment-là que les légendes naissent. »

« Attachez votre ceinture ! »

Les Pacers attendent même une simple victoire dans une série depuis 2018. Car en 2019 et 2020, ils avaient été sweepés par les Celtics et le Heat. Quant à passer un tour, il faut remonter à 2014. Pour une franchise qui n’avait manqué les playoffs que six fois entre 1990 et 2020, cette période de disette fut notable.

« Je suis vraiment impatient. On a tous grandi en regardant les playoffs, en voyant nos joueurs préférés dans ces moments-là », se souvient Tyrese Haliburton. « Désormais, j’ai cette même opportunité. Je suis très enthousiaste. Pour notre groupe, ce fut l’objectif de la saison. »

Ce premier tour contre les Bucks s’annonce bouillant puisque les rencontres entre les deux équipes cette saison ont été très animées.

« Attachez votre ceinture », annonce Myles Turner. « C’est plaisant. C’est ce que j’essaie de dire aux gars : c’est le meilleur moment de l’année pour jouer au basket. On passe à la télévision. Il faut en profiter de cette chance. Nos familles vont nous regarder. Ce sont des moments uniques. »