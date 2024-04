Quatre ans après, le Thunder retrouve les playoffs

Le « monde d’après » était un monde sans Thunder en playoffs. En effet, la dernière qualification de la franchise d’Oklahoma City pour un premier tour datait de 2020, en pleine pandémie de Covid-19 et avec une fin de saison NBA jouée en plein été, dans la « bulle » d’Orlando.

Quatre ans après, le Thunder, actuellement en tête de la conférence Ouest, vient de valider son billet pour les playoffs, après sa victoire arrachée à New York.

« C’est un bel exploit pour la franchise. Je ne peux pas être plus heureux pour l’équipe et pour la franchise. Maintenant on doit continuer d’affuter nos armes pour se préparer », se réjouit le coach Mark Daigneault.

Les playoffs ne sont qu’une étape

Que reste-t-il de l’équipe battue par les Rockets à l’issue d’un Game 7 en 2020 ? Seuls Shai Gilgeous-Alexander et Luguentz Dort étaient déjà là. Les deux Canadiens étaient très jeunes : 22 ans pour le premier, un de moins pour le second. Autour d’eux, on retrouvait Dennis Schröder, Chris Paul ou encore Steven Adams.

Comme Jaylen Williams, Josh Giddey ou encore Chet Holmgren n’étaient pas encore en NBA, c’est une nouvelle page qui va s’écrire pour cette génération.

« Ça fait du bien », commente « SGA ». « Je ne suis pas non plus soulagé car cette équipe a de grandes ambitions, des objectifs élevés. C’était sur notre liste, c’est sûr, donc le faire, ça fait du bien. Mais inutile de fêter ça. On n’a rien fait encore. On doit continuer d’être meilleur. »