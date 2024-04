Pascal Siakam (37 points) donne l’avantage du terrain aux Pacers

Après trois jours de domination des équipes à domicile, les Bucks sont donc les premiers à tomber dans leur salle, imités quelques heures plus tard par les Clippers. Une défaite logique face à des Pacers très séduisants dans le jeu, à l’image de leur champion NBA, Pascal Siakam, recruté en cours de saison. Pourtant, ce sont les Bucks qui avaient le mieux entamé ce match. D’entrée de jeu, Brook Lopez (22 points, 6 sur 7 à 3-points) lance le concours à 3-points. Et Damian Lillard (34 points) ne se fait pas fait prier pour le suivre, parfois de très, très loin.

Mais les Pacers ont du répondant. Par leur vitesse, les coéquipiers de Tyrese Haliburton sanctionnent chaque mauvais repli défensif pour revenir sur les Bucks. Et Obi Toppin finit même par les placer devant après un rebond offensif, puis en allant provoquer une faute. Après 12 minutes, les Pacers sont devant : 30-26.

Khris Middleton répond à un 3-points d’Obi Topin ouvert dans le corner et lance un 9-0 des Bucks pour reprendre 3 points d’avance. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Damian Lillard est encore phénoménal en première mi-temps avec ses 26 points. Mais Pascal Siakam (37 points) permet aux siens de rentrer aux vestiaires devant en enchainant pénétration, jeu au poste. D’un tir primé à 45°, il conclut la mi-temps. Les Pacers sont toujours devant : 60-55.

Les Pacers savent défendre…

Le public du Fiserv Forum n’est même pas revenu de la buvette que les Bucks prennent la tempête. En transition, Aaron Nesmith se retrouve seul dans le corner et donne 11 points d’avance aux Pacers. Milwaukee tente bien de revenir, toujours mené par Damian Lillard, mais aussi Bobby Portis, très utile à mi-distance. Mais en fin de quart-temps, Indiana profite de possessions mal gérées par les Bucks pour remettre un coup d’accélérateur. Pascal Siakam attaque le cercle face à Brook Lopez et s’arrête à mi-distance pour s’offrir un panier ouvert lorsque l’intérieur est emporté dans son élan (92-83).

Dans la dernière période du match, les Bucks et Damian Lillard ne trouvent plus la faille en attaque. Ils butent sur des Pacers épatants en défense. De l’autre côté du terrain, Siakam enchaîne les tirs à mi-distance et inflige un 8-0 en une minute. Myles Turner prend le relais : d’un tir primé face au panier, puis dans le coin, le pivot des Pacers fait parler son adresse extérieure. Il porte l’avance à 20 points avec 6 minutes à jouer. Le break est fait, et les Pacers s’imposent 125-108 pour prendre l’avantage du terrain.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une première en six ans. La dernière victoire d’Indiana en playoffs datait de 2018. C’était lors d’un premier tour contre les Cavaliers de LeBron James. Après l’élimination contre Cleveland, les Pacers s’étaient certes qualifiés pour d’autres playoffs mais ils s’étaient fait balayer à deux reprises, par les Celtics et le Heat. Ils mettent donc fin à 10 matchs sans victoire en playoffs.

– La première mi-temps de Damian Lillard. Le « Dame Time » est en première mi-temps dorénavant. Auteur de 35 points dans les deux premiers quart-temps du Game 1, le meneur en a mis 26 cette nuit. Il a encore enchainé les tirs de loin, les pénétrations. Il semblait être le seul à pouvoir trouver la faille du côté des Bucks. Puis… il a été pris pour cible par les joueurs de Rick Carlisle. Il a même parfois été pris à deux dès sa moitié de terrain, et son impact a diminué en deuxième mi-temps.

– Le manque de scoring aux côtés de Lillard. La vie est dure sans Giannis Antetkounmpo… Si Damian Lillard a fini avec 34 points et que Brook Lopez s’est montré très adroit pour l’aider, Bobby Portis et Kris Middleton n’ont pas été à la hauteur pour répondre à Pascal Siakam. Le premier a mis 14 points à 6/16 aux tirs, le second a terminé la rencontre avec 15 points à 6/14.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.