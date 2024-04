« Il ne peut pas faire ce que fait Giannis. Mais il peut faire comme Giannis à sa façon ». Doc Rivers a le sens de la nuance lorsqu’il évoquait, avant le Game 1, le privilège de pouvoir compter sur Damian Lillard. « Il peut être dominateur. Cela ne fait aucun doute. Et cela lui donnera l’occasion d’avoir le ballon beaucoup plus souvent, ce qui lui permettra d’être plus proche du Dame que nous connaissons » ajoutait le coach de Milwaukee.

En disant cela, il n’imaginait sans doute pas que « Dame » frapperait aussi fort : 35 points en première période dans le Game 1 face aux Pacers ! C’est un record personnel et un record de franchise sur une mi-temps, et c’est Damian Lillard qui a placé les Bucks sur les bons rails. Les Pacers lui avaient collé Andrew Nembhard sur le dos, mais l’énorme travail d’écrans des Bucks a permis au meneur de retrouver son jeu de Portland. Sans oublier ce buzzer beater de la première mi-temps où il défie TJ McConnell.

Un vrai boxeur

« C’est pour ça qu’on m’a fait venir ici ! » lance-t-il au public en montrant son numéro et le logo des Bucks sur son maillot. « Il a la mentalité d’un boxeur » note Doc Rivers. « C’est comme s’il s’entraînait pour le combat et quand la cloche sonne, il semble être prêt. C’est sa mentalité et c’est comme ça qu’il joue ».

Les Pacers sont mis K.O. : 35 points à 11/19 aux tirs, dont 6/10 à 3-points, mais aussi 7/7 aux lancers-francs. À un moment de la première mi-temps, Damian Lillard avait inscrit autant de points que tous les Pacers réunis…

« En playoffs, il s’agit de donner le ton. On va souvent voir cette équipe, et il faut envoyer un message, surtout à domicile. C’était ce que j’avais en tête : essayer de tout donner et de faire de mon mieux. Depuis deux ans, je ratais les playoffs et c’était nul… Je partais en vacances en avance. L’année dernière, je suis allé à Coachella. Je n’avais jamais pu aller à Coachella. Le fait d’avoir un été aussi long, c’était fini pour moi. Pouvoir participer aux playoffs avec une équipe qui vise le titre, c’est ce que j’attendais le plus ».

Il fait ensuite jouer les autres

En deuxième période, Damian Lillard ne va pas inscrire le moindre point ! Mais il ne va pas forcer non plus. Pris à deux, il va jouer les chefs d’orchestre et c’est Middleton qui va en profiter : 15 points à 6 sur 8 après la pause.

« C’est un joueur des grands rendez-vous » résume Khris Middleton, impressionné par la performance de son coéquipier aux Jeux olympiques. « Les grands joueurs réalisent de grandes performances… Ils sont capables de performances comme celles-ci. J’espère qu’il le fera plus régulièrement, car tout le monde sait qu’il peut le faire. Nous l’avons tous vu faire depuis des années. C’est juste qu’il ne l’a pas fait autant ici. C’est un autre endroit, une autre équipe, peu importe… »