Après deux jours sans dormir, Pascal Siakam s’adapte encore aux Pacers

Des heures avant d’y affronter les Nuggets, Pascal Siakam est allé « bénir avec beaucoup de paniers » la Gainbridge Fieldhouse. Un bon moyen pour l’ancien joueur des Raptors, seul dans la salle pour l’occasion, de s’approprier son nouveau chez lui comme il le dit.

La nuit passée face aux champions en titre, l’ailier-fort All-Star a disputé son premier match à domicile sous ses nouvelles couleurs. Il a pu faire parler son jeu au poste, à mi-distance, sa présence intérieure et un début de complicité avec Myles Turner. Mais son premier double-double (16 points, 10 rebonds et 4 passes) en tant que joueur des Pacers, de nouveau privés de leur maître à jouer Tyrese Haliburton, n’a pas suffi à battre les Nuggets.

En attendant Tyrese…

« Il va être hyper régulier, il va apporter de la plus-value dans quasiment tous les secteurs de notre jeu, en attaque et en défense. Et quand Tyrese sera de retour, ça va encore plus renforcer son jeu. Mais à l’heure actuelle, on est très chanceux de l’avoir, avec Tyrese sur la touche. Parce qu’il peut faire beaucoup de choses qui peuvent nous aider », juge déjà Rick Carlisle, persuadé que ses percussions et son jeu au poste vont libérer des espaces.

Sans effet au niveau résultats pour le moment. Défaits chez les modestes Blazers, malgré Tyrese Haliburton, les Pacers ont ensuite perdu sur le parquet des Suns. Soit trois défaites de rang depuis l’arrivée de leur recrue.

Cette dernière dit pourtant avoir vu « beaucoup de bonnes choses. C’est dur d’en voir en perdant trois matchs de suite, mais je trouve qu’on a plutôt bien joué sur ces matchs, comme ce soir. C’était un effort solide de la part de tout le monde, Il y a beaucoup de choses encourageantes et beaucoup de choses qu’on doit améliorer. Ça va être une combinaison pour comprendre ces aspects et les corriger » assure-t-il ainsi.

Déjà bien intégré

Lui-même est encore en période de rodage. Ses 17 points, 7 rebonds et 5 passes de moyenne jusqu’ici sont légèrement inférieurs à sa production sur le restant de l’année. Mais le contexte est à prendre en compte : être transféré en cours de saison, c’est tout nouveau pour lui.

« Les deux premiers jours après l’échange, je ne crois pas avoir dormi du tout. On était à l’extérieur, on vient juste de revenir, c’était fou. Je fais de mon mieux et j’essaye de rester prêt. C’est quelque chose que je n’ai jamais connu, je dois continuer à m’ajuster au fur et à mesure », affiche le joueur de 29 ans qui assure se contenter de « lire le jeu » et d’encourager ses coéquipiers à prendre les tirs ouverts « un millier de fois ».

À l’instar de T.J. McConnell qui parle d’un coéquipier « incroyable » qui apporte « une autre dynamique » à l’équipe, le natif de Douala semble s’être bien intégré.

« Le plus important pour moi est de voir les enfants, tout excités, demandant à ce que je signe des choses. Ça a toujours été ce qui m’apportait le plus de joie. […] Je veux que cette équipe gagne, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça arrive et les gars dans le vestiaire en veulent autant. »

Pascal Siakam Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 55 16 50.2 14.3 68.8 1.2 2.2 3.4 0.3 2.0 0.5 0.6 0.8 4.2 2017-18 TOR 81 21 50.8 22.0 62.1 1.0 3.5 4.5 2.0 2.1 0.8 0.8 0.5 7.3 2018-19 TOR 80 32 54.9 36.9 78.5 1.6 5.3 6.9 3.1 3.0 0.9 1.9 0.7 16.9 2019-20 TOR 60 35 45.3 35.9 79.2 1.1 6.3 7.3 3.5 2.8 1.0 2.5 0.9 22.9 2020-21 TOR 56 36 45.5 29.7 82.7 1.7 5.5 7.2 4.5 3.1 1.1 2.3 0.7 21.4 2021-22 TOR 68 38 49.4 34.4 74.9 1.9 6.7 8.5 5.3 3.3 1.3 2.7 0.6 22.8 2022-23 TOR 71 37 48.0 32.4 77.4 1.9 6.0 7.8 5.9 3.2 0.9 2.4 0.5 24.2 2023-24 * All Teams 41 35 52.2 31.8 74.9 1.4 4.9 6.2 4.9 2.4 0.8 2.1 0.2 22.0 2023-24 * TOR 39 35 52.2 31.7 75.8 1.4 4.9 6.3 4.9 2.2 0.8 2.1 0.3 22.2 2023-24 * IND 2 32 53.6 33.3 50.0 1.0 4.0 5.0 5.0 5.5 0.5 2.0 0.0 18.0 Total 512 31 49.1 32.7 77.1 1.5 5.1 6.5 3.6 2.8 0.9 1.9 0.6 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.