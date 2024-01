Pascal Siakam se voit très bien aux côtés de Myles Turner

Les Pacers ont-ils l’assurance que Pascal Siakam, « free agent » à la fin de la campagne, rempilera dans l’Indiana ? Rien n’est jamais certain en NBA mais si la franchise a lâché Bruce Brown, Jordan Nwora, Kira Lewis Jr. et trois « premier tour » de Draft pour récupérer le Camerounais, c’est qu’elle est très confiante sur la question.

Il faut dire que d’après The Athletic, les Pacers étaient la destination préférée de Pascal Siakam.

D’abord évidemment parce que Tyrese Haliburton, le meilleur passeur de la ligue, y joue et que l’idée d’évoluer à ses côtés, dans le jeu débridé d’Indiana, est forcément attractif. Ensuite parce que Pascal Siakam sait que les membres de l’organigramme de son nouveau club, notamment le GM Chad Buchanan et le coach Rick Carlisle, l’apprécient beaucoup. Un élément qui compte aux yeux de l’ailier fort, qui est à la recherche d’un contrat max (248 millions de dollars sur cinq ans), alors que sa valeur fluctue en fonction des dirigeants.

Enfin, toujours selon The Athletic, car Pascal Siakam se voit très bien évoluer aux côtés de Myles Turner dans la raquette des Pacers. Depuis des années, le Camerounais répète ainsi en privé qu’il se verrait particulièrement bien aux côtés du pivot, dont les qualités de shooteur extérieur pourraient lui ouvrir des espaces dans la raquette.

Un duo qui colle défensivement ?

Alors que son duo avec Domantas Sabonis ne fonctionnait pas vraiment, Myles Turner sera-t-il plus à l’aise avec Pascal Siakam à ses côtés, ce dernier n’étant pas non plus un shooteur extérieur ?

Sans trop s’avancer, on peut penser que oui. Surtout parce que les profils du Lituanien et du Camerounais sont très différents, Pascal Siakam étant assez rapide pour défendre sur les extérieurs, en plus d’être très bon en aide. Ses qualités défensives devraient ainsi faire du bien aux Pacers, et coller à celles de Myles Turner.

« Le fait d’ajouter des gars plutôt défenseurs est un élément clé pour nous, et nous allons dans la bonne direction », expliquait le pivot, sans pouvoir directement parler de Pascal Siakam alors que l’échange n’était pas encore officiel. « Sur le plan conceptuel – lorsque vous parlez des choses que nous ferons potentiellement à l’avenir – lorsque vous avez des gars qui entrent dans le moule, des gars qui vont être à l’aise dans notre style d’attaque fluide, cela peut être très amusant. C’est ce qu’il y a de plus important chez nous. J’ai l’impression que beaucoup de gars viennent ici et s’épanouissent dans cette attaque parce qu’elle est tellement ouverte. Quand le meilleur passeur de la ligue dirige le jeu, il n’y a pas beaucoup de restrictions. Nous ne faisons que jouer ».

Pascal Siakam Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 55 16 50.2 14.3 68.8 1.2 2.2 3.4 0.3 2.0 0.5 0.6 0.8 4.2 2017-18 TOR 81 21 50.8 22.0 62.1 1.0 3.5 4.5 2.0 2.1 0.8 0.8 0.5 7.3 2018-19 TOR 80 32 54.9 36.9 78.5 1.6 5.3 6.9 3.1 3.0 0.9 1.9 0.7 16.9 2019-20 TOR 60 35 45.3 35.9 79.2 1.1 6.3 7.3 3.5 2.8 1.0 2.5 0.9 22.9 2020-21 TOR 56 36 45.5 29.7 82.7 1.7 5.5 7.2 4.5 3.1 1.1 2.3 0.7 21.4 2021-22 TOR 68 38 49.4 34.4 74.9 1.9 6.7 8.5 5.3 3.3 1.3 2.7 0.6 22.8 2022-23 TOR 71 37 48.0 32.4 77.4 1.9 6.0 7.8 5.9 3.2 0.9 2.4 0.5 24.2 2023-24 TOR 39 35 52.2 31.7 75.8 1.4 4.9 6.3 4.9 2.2 0.8 2.1 0.3 22.2 Total 510 31 49.1 32.7 77.2 1.5 5.1 6.5 3.6 2.8 0.9 1.9 0.6 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.