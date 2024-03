Donte DiVincenzo chipe (encore) un record à Evan Fournier

Si la défaite en prolongation à San Antonio rend, sans doute, cet accomplissement un poil amer, Donte DiVincenzo est en tout cas entré un peu plus dans l’histoire des Knicks cette nuit. En plantant 6 paniers à 3-points face aux Spurs, le voilà ainsi qui porte son total sur la saison à 245 réussites primées, soit quatre de plus que le précédent record de franchise d’un certain Evan Fournier.

C’est en toute fin de première mi-temps que « DDV » a effacé des tablettes le Français, avec un 242e panier à 3-points en 2023/24, et c’est la deuxième fois de la semaine qu’il chipe un record à son ancien coéquipier de New York, aujourd’hui à Detroit.

Lundi soir, contre les… Pistons justement, le champion 2021 s’était déjà emparé de celui du plus grand nombre de tirs extérieurs inscrits dans un match par un joueur new-yorkais (11 !), au coeur de sa soirée à 40 points…

« C’est cool, c’est un bel accomplissement. Quand on jette un oeil à la liste des joueurs qui se trouvent [dans le classement], c’est spécial » a-t-il réagi, après coup. « On a encore neuf matchs à jouer, donc il n’y a pas vraiment de pression. Il suffit juste d’y aller et de prendre les tirs que j’ai pris toute la saison. »

Evan Fournier, heureux et pas surpris

Il y a trois semaines, sentant déjà ce record approcher, Donte DiVincenzo expliquait ne « jamais [prendre] un tir qui n’est pas normal » pour lui, au début d’un match. En pleine confiance depuis deux mois (20.3 points de moyenne à 39% à 3-points depuis le 18 janvier, avec près de 12 tentatives par rencontre !), il est devenu un élément-clé du dispositif de Tom Thibodeau.

Il y a quatre jours, Evan Fournier le félicitait avant même qu’il ne le surpasse une nouvelle fois dans l’histoire des Knicks.

« Pour être honnête, ce n’est pas du tout surprenant » confiait alors le Français, auteur de 241 paniers primés en 2021/22. « Il a définitivement trouvé son rôle et je le félicite. Il a une très bonne entente avec les autres joueurs, en particulier [Jalen Brunson], et il est très intelligent lorsqu’il s’agit de trouver l’espace pour un 3-points, il a une gestuelle très rapide. Il fait une saison d’enfer et il mérite [ce record]. Honnêtement, il correspond parfaitement à leur façon de jouer et je suis heureux pour lui. »

Sur les bases de la meilleure saison de sa carrière (15.0 points de moyenne à 40% à 3-points), Donte DiVincenzo aura donc encore neuf matchs pour placer ce record un peu plus haut, et le mettre éventuellement hors d’atteinte de joueurs de New York qui tenteront de le lui voler à leur tour, à l’avenir.

Donte DiVincenzo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MIL 27 15 40.3 26.5 75.0 0.6 1.8 2.4 1.2 1.4 0.5 0.7 0.2 4.9 2019-20 MIL 66 23 45.5 33.6 73.3 1.0 3.8 4.8 2.3 1.7 1.3 1.4 0.3 9.2 2020-21 MIL 66 28 42.0 37.9 71.8 1.2 4.5 5.8 3.1 1.7 1.1 1.4 0.2 10.4 2021-22 * All Teams 42 24 35.1 33.9 84.3 1.0 3.1 4.1 2.8 1.6 1.1 1.7 0.2 9.1 2021-22 * SAC 25 27 36.2 36.8 83.9 0.9 3.5 4.4 3.6 1.7 1.5 1.8 0.2 10.3 2021-22 * MIL 17 20 33.1 28.4 85.2 1.1 2.5 3.5 1.7 1.5 0.7 1.7 0.2 7.2 2022-23 GOS 72 26 43.5 39.7 81.7 1.1 3.4 4.5 3.5 1.9 1.4 1.6 0.1 9.4 2023-24 NYK 71 28 44.1 40.0 72.9 0.8 2.7 3.6 2.6 2.0 1.3 1.3 0.4 14.9 Total 344 25 42.6 37.4 76.6 1.0 3.4 4.4 2.7 1.8 1.2 1.4 0.3 10.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.