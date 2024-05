En l’absence de Kristaps Porzingis, Luke Kornet et Xavier Tillman vont devoir combler les trous

Kristaps Porzingis étant écarté des terrains jusqu’à nouvel ordre, les intérieurs remplaçants des Celtics devront prendre le relais face aux Cavaliers. Car si Al Horford sera dans le cinq de départ de Joe Mazzulla, Luke Kornet et Xavier Tillman devraient obtenir davantage de minutes que face au Heat.

En récupérant Xavier Tillman à la « trade deadline », les Celtics ont deux intérieurs remplaçants avec des profils différents. Plus petit, Xavier Tillman (2m03) est ainsi plus mobile, et capable de « switcher » sur pas mal d’extérieurs adversaires. Avec sa taille, Luke Kornet (2m18), est lui surtout un protecteur du cercle.

« Al commencera évidemment. Nous avons déjà Al, qui est toujours là pour nous. Maintenant, Luke et Xavier auront probablement du temps de jeu, » estime Kristaps Porzingis. « Ça va être bien pour moi d’être là, pour essayer d’aider ces gars, par rapport à ce que je vois. Nous voulons continuer sur la même voie, peu importe qui est sur le parquet. Je m’attends à ce que ces gars-là intensifient leurs efforts et jouent à un niveau élevé. »

La confiance de Joe Mazzulla

Au cours de la saison, Joe Mazzulla avait déjà souligné la capacité de Luke Kornet à diriger la défense de l’équipe. C’est aussi pour cette intelligence de jeu qu’il pourrait avoir plus de minutes face à Evan Mobley et les Cavaliers.

« Il est l’un des meilleurs dans notre système défensif. Il a la capacité de communiquer les duels, de changer les « matchups » et de changer sa couverture… C’est une compétence sous-estimée de Luke et c’est pourquoi nous lui faisons confiance défensivement, » expliquait l’entraîneur des Celtics.

Luke Kornet, lui, souligne plutôt la confiance de son coach, qui laisse son équipe s’adapter défensivement et surtout multiplier les couvertures défensives. « J’ai l’impression que ce n’est pas seulement moi », affirme-t-il. « Il a fait ça avec toute notre équipe, et c’est drôle parce que tout au long de la saison, nous avons été fluides par rapport à tout ça, et il nous a fait savoir que ça ne se passera pas de la même manière à chaque fois. On ne peut pas compter sur une seule couverture défensive. »

Les Cavaliers seront probablement orphelins de Jarrett Allen pour démarrer la série, le pivot des Cavs étant toujours touché aux côtes. Un autre avantage pour les intérieurs remplaçants des Celtics.