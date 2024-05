Kristaps Porzingis a imaginé le pire

Il s’est fait une sacrée frayeur. Kristaps Porzingis a bien pensé que sa saison était terminée quand il s’est blessé dans le Game 4 à Miami, au premier tour des playoffs. Il a directement pensé au pire, donc à la rupture du tendon d’Achille.

« On a vu ma réaction sur le parquet. Dès que j’ai eu le diagnostic, je me suis calmé », raconte l’intérieur des Celtics. « Ce n’était pas aussi mauvais que je le pensais au début. Personne ne veut être blessé, mais au moins, ce n’est pas le pire. »

Finalement, l’ancien de Dallas est touché au mollet droit, la même blessure que Giannis Antetokounmpo, ce qui n’est guère rassurant puisque le Grec a expliqué qu’il était bien loin de pouvoir revenir face aux Pacers, plus de trois semaines après avoir rejoint l’infirmerie…

Kristaps Porzingis le confirme lui-même, par rapport à sa première blessure au mollet en début de saison. « Celle-là est plus forte, bien pire oui. Je ne veux pas utiliser ce mot, mais c’est pire, donc ça va prendre plus de temps. Mais je garde un esprit positif », assure le Letton.

« Ce n’est pas rien cette blessure »

Une semaine après, et c’est normal vu les commentaires du Grec, il n’a pas encore repris la course. « Je ne suis pas sur le parquet encore, mais très prochainement, je m’attends à pouvoir le faire. Je suis en salle de musculation. Chaque jour, je fais beaucoup de progrès et je fais un bond en avant », livre-t-il.

Néanmoins, son absence a été annoncée pour « plusieurs matches » alors que les Celtics attendent toujours de connaître leur adversaire pour la demi-finale de conférence. Le Game 7 entre les Cavaliers et le Magic, ce soir à 19h, apportera la réponse. L’absence de Kristaps Porzingis se compte en matches et en semaines.

« Il n’y a pas de date particulière. On est encore tôt. Ce sera plus clair quand je pourrai faire plus de choses. Je suis loin pour l’instant », constate le joueur. « Ce n’est pas rien cette blessure. Cela va demander un peu de temps, c’est certain. Mais je fais tout ce qui est possible pour accélérer les choses et revenir le plus tôt possible. Néanmoins, le pire serait d’aggraver les choses, donc il faut être malin. »

Malgré la frustration de manquer une partie des playoffs, qu’il n’a pas tant disputés que ça depuis le début de sa carrière (seulement 14 matches, dont 4 cette saison). « Dur, dur, dur. Je ne vais pas mentir, c’est dur. Les premiers instants ont été compliqués. Ça vous décourage pendant une seconde, mais ça fait partie du sport », conclut-il.

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.9 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NYK 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.3 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.4 20.1 2021-22 * All Teams 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.7 20.2 2021-22 * DAL 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * WAS 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.7 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.7 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 30 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 2.0 20.1 Total 459 31 45.9 36.1 83.1 1.7 6.1 7.9 1.8 3.0 0.7 1.7 1.8 19.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.