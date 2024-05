Giannis Antetokounmpo était bien loin de pouvoir revenir…

L’ombre de Giannis Antetokounmpo a plané sur la série Milwaukee – Indiana. Et encore plus maintenant que les Bucks ont été éliminés après le Game 6. Pendant plusieurs jours, porté par les mots même de Doc Rivers qui parlait d’un retour « proche », l’espoir de le revoir sur les parquets était entretenu. Mais le Grec n’est pas revenu.

Surtout, il confirme que les attentes étaient trop grandes par rapport à la situation : il ne fallait pas y croire. Il partait de trop loin et n’a pas pu combattre.

« J’ai fait de mon mieux pour revenir et aider mes coéquipiers. C’est dur de les voir sur le parquet et ne pas pouvoir les aider, mais je ne pouvais pas, tout simplement », explique le All-Star des Bucks, qui s’estimait à 30-40% de ses moyens. « J’ai fait tous les tests et suivi les protocoles. J’avais des cases à cocher et j’étais loin de pouvoir le faire. »

Touché au mollet gauche le 9 avril, face aux Celtics, Giannis Antetokounmpo a perdu sa course contre la montre. Il n’a réussi à courir un peu qu’avant le Game 4…

« Habituellement, je guéris assez vite. Dès qu’on me donne un calendrier, je reviens à la moitié. Ce coup-là, ça n’a pas été le cas », ne peut-il que constater avec une phrase qui ne rassurera pas les Celtics puisque Kristaps Porzingis souffre du même mal.

Encore des playoffs plombés par les blessures

C’est donc la deuxième fois de suite que la star de Milwaukee manque des matches de playoffs. Est-ce un signe que quelque chose ne va pas ? « Je ne sais pas. Je vais clairement y réfléchir, ainsi que sur mon été et sur la prochaine saison », annonce-t-il ainsi.

L’été, ce sont évidemment les Jeux olympiques de Paris, pour lesquels la Grèce n’a pas encore son billet puisqu’elle doit remporter un TQO, à domicile, en juillet afin de l’obtenir. Pourra-t-il participer à cette échéance ? Il a besoin de deux ou trois semaines encore pour en savoir plus et prendre sa décision.

Avant ça, il doit digérer cet échec. « C’est évident que ça ne fait pas plaisir. La blessure est encore ouverte. On vient de perdre au premier tour », livre-t-il, avant d’imaginer une deuxième saison plus positive avec Damian Lillard. « C’est différent quand on a un été entier et un training camp, une saison, pour se préparer que d’avoir trois mois. La saison a été compliquée, avec des changements : de coach, de joueurs, d’assistants, de style… C’est épuisant. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.3 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.1 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.1 29.5 2020-21 MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.2 2021-22 MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 Total 792 33 54.5 28.6 70.2 1.8 7.9 9.8 4.9 3.0 1.1 3.0 1.2 23.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.