Après le Thunder de Kevin Durant, Jason Kidd se frotte au Thunder de Shai Gilgeous-Alexander

Cette saison est une histoire de précocité pour le Thunder, l’équipe la plus jeune à avoir terminé en tête de sa conférence depuis 40 ans. En pondérant en fonction du temps de jeu, ils sont aussi devenus l’équipe la plus jeune à avoir remporté une série de playoffs, en balayant les Pelicans. Ils ont effacé des tablettes une autre équipe d’Oklahoma, celle de 2011 avec les jeunes Russell Westbrook, Kevin Durant et James Harden.

En 2011, OKC s’étaient inclinés en finales de conférence contre… les Mavericks, leur prochain adversaire. Et Jason Kidd, actuel entraineur des Mavs, était à l’époque le meneur de Dallas. Évidemment, l’entraineur n’a pas manqué de faire la comparaison entre l’équipe qu’il avait affrontée et celle de cette année.

« Ce groupe de OKC était jeune en 2011. Ils étaient bons aussi. Et ils étaient bien entraînés avec Scottie Brooks, » se remémore ainsi Jason Kidd sur le site des Mavericks. « Encore une fois, il y a certaines similitudes quand on les regarde. C’était aussi une grande équipe. »

Jason Kidd se méfie de la jeunesse

Comme en 2011, la menace offensive peut venir de plusieurs endroits du terrain. Et cela n’a pas échappé à Jason Kidd, qui sait que son équipe va devoir réaliser un gros travail défensif pour arrêter le Thunder.

« Ils ont un groupe d’arrières et d’ailiers qui peuvent vraiment marquer. Nous devons faire du bon travail en défendant lorsqu’ils ont la balle en main, » analyse-t-il. « C’est l’une des meilleures équipes pour exploiter les espaces et accéder au cercle, nous devons donc protéger le cercle et la peinture. »

Le Thunder est certes jeune, mais ils possèdent en effet les arguments pour battre les Mavs. Et Jason Kidd ne compte pas les sous-estimer. « Ils sont jeunes sur le papier, mais ils ont le coach de l’année. Mark (Daigneault) fait un travail incroyable avec ce groupe. Quand vous regardez Shai (Gilgeous-Alexander), il pourrait facilement gagner le trophée de MVP. Chet Holmgren est aussi jeune, mais c’est une équipe qui joue dur et ils sont très forts à domicile. Ce n’est pas une question d’âge, mais une question d’exécution. Espérons que nous le ferons à l’extérieur. »