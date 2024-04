Le Thunder, un groupe très jeune mais pas immature

En pondérant par rapport au temps de jeu, le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander est donc l’équipe la plus jeune à remporter une série de playoffs. Avec une moyenne de 23 ans et 343 jours, la troupe d’Oklahoma City a ainsi effacé des tablettes une autre équipe d’OKC, celle de Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden, qui avait remporté la premier tour des playoffs 2011, face aux Nuggets, à l’âge moyen de 24 ans et 149 jours !

Déjà l’équipe la plus jeune à finir à la première place de sa conférence depuis 40 ans, les jeunes loups du Thunder répétaient que leur âge et leur inexpérience n’étaient pas autant handicapants qu’annoncé.

« On est trop jeune, c’est ça ? » s’amusait Shai Gilgeous-Alexander avant de défier les Pelicans. « On a entendu ça toute l’année. Ça ne va pas changer. Nous sommes encore jeunes. Nous le serons probablement encore quatre ou cinq ans. Nous ne nous inquiétons pas de cela. Nous nous préoccupons de ce qui se passe entre ces quatre murs ».

Il y a une semaine, Mark Daigneault assurait ainsi que l’âge en lui-même ne voulait pas dire grand-chose.

« L’âge n’est qu’un chiffre, et il y a une différence entre la jeunesse et la maturité », expliquait le Coach de l’année. « Si vous avez 23 ans et que vous êtes mature, c’est une bonne chose. Vous savez, si vous avez 33 ans et que vous êtes mature, c’est une bonne chose. Si vous avez 23 ans et que vous êtes immature, cela ne vous aidera pas. Si vous avez 53 ans et que vous êtes immature, il ne vous reste plus beaucoup de temps pour comprendre ».

Après le « sweep » infligé à La Nouvelle-Orléans, l’entraîneur a répété que c’est cette nuance qui était importante.

« Il y a une différence entre l’âge et la maturité » a-t-il repris. « Nous avons une équipe mature, concentrée. La plupart du temps, en fonction de l’âge de l’équipe, on peut faire des suppositions sur le stade de la carrière des joueurs mais, et je l’ai dit toute la saison, nous avons un groupe atypique, tant au niveau humain que sportif. Et je pense que c’est une raison majeure qui explique pourquoi on a été capable d’accomplir toutes ces choses. »