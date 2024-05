Preview Playoffs 2024 | Oklahoma City Thunder (1) – Dallas Mavericks (5)

Plus jeune équipe victorieuse d’une série de playoffs, le Thunder reste sur une confrontation facile et aboutie contre les Pelicans, écartés sans trembler d’un coup de balai. Huit ans (!) après avoir franchi un tour pour la toute dernière fois, voilà Oklahoma City qui se frotte maintenant aux Mavericks, parfois en souffrance contre les Clippers, mais qui ont fini par s’en sortir en six matchs.

Cette demi-finale de conférence verra, en outre, trois des joueurs les plus excitants de la ligue se tirer la bourre : Shai Gilgeous-Alexander d’un côté, Luka Doncic et Kyrie Irving de l’autre. Attendus au tournant, ils devront néanmoins tous espérer que leur « supporting cast » se montre à la hauteur de l’événement, dans une série que l’on imagine longue et accrochée.

À surveiller, toutefois, le genou droit de Luka Doncic qui l’a pas mal handicapé contre Los Angeles et qui pourrait changer pas mal de choses. D’autant plus face à la défense bien en place de cette franchise d’Oklahoma City, qui tentera de profiter à fond de son explosivité, de sa fraîcheur et de ses qualités athlétiques pour épuiser davantage le Slovène, considéré comme « la tête du serpent » texan et en délicatesse avec son shoot dans ces playoffs (41% d’adresse, dont 23% à 3-points).

À Kyrie Irving de continuer sur sa lancée du premier tour, où il a été gigantesque, et il le faudra bien pour que Dallas résiste à la fougue d’OKC, incarnée en plus de Shai Gilgeous-Alexander par les Jalen Williams, Chet Holmgren et autres Luguentz Dort, pour ne citer qu’eux.

PRÉSENTATION DU THUNDER

Les titulaires : Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey, Luguentz Dort, Jalen Williams, Chet Holmgren

Les remplaçants : Cason Wallace, Isaiah Joe, Gordon Hayward, Aaron Wiggins, Jaylin Williams, Ousmane Dieng…

Les absents : Olivier Sarr

Le coach : Mark Daigneault

Un génial soliste comme Shai Gilgeous-Alexander, en lice pour le MVP, entouré par un collectif dense. C’est ce qui ressort du Thunder, parfois irrésistible par son basket alerte et altruiste, mais également sa défense très haute. Outre « SGA », on retrouve le (faux) rookie Chet Holmgren, qui possède un immense potentiel et dont la justesse épate de chaque côté du parquet, ou Jalen Williams, un véritable casseur de lignes par sa puissance et sa créativité. Sans oublier l’imprévisible Josh Giddey et le chien de garde Luguentz Dort. Pas forcément vu comme un candidat au titre légitime, du moins dès cette saison, OKC a toutefois démontré contre New Orleans qu’il fallait s’en méfier…

LE POINT FORT

– L’équilibre général. Ce Thunder progresse ensemble et le fait de façon constante. À sa tête, il compte un vrai leader en Shai Gilgeous-Alexander qui, avec Luguentz Dort, est l’un des rares à connaître l’ambiance des playoffs, tandis que leur complémentarité apporte une stabilité et un équilibre à l’équipe. Dans le Top 5 des meilleure attaques et défenses, OKC possède une hiérarchie bien définie, grâce au bon travail du Coach de l’année Mark Daigneault, et son cinq de départ est parmi les plus utilisés de toute la NBA. Rassurant à ce stade de la saison et cela s’est d’ailleurs traduit au premier tour.

LE POINT FAIBLE

– L’inexpérience. Ces dernières semaines, Mark Daigneault et ses joueurs n’ont cessé d’assurer que leur jeunesse n’était pas un défaut. D’abord, car ils seront jeunes pendant encore quatre, cinq ans et ils ont démontré cette saison qu’ils pouvaient jouer tels des vétérans. Ensuite, car leur jeunesse n’est que relative avec Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort ou Josh Giddey qui ont brillé à l’échelle internationale et qui possèdent l’expérience des grandes compétitions. Les incertitudes Chet Holmgren et Jalen Williams ont, elles, rassuré contre les Pelicans, mais qu’en sera-t-il maintenant face à des Mavericks bien plus roublards et armés ?

PRÉSENTATION DES MAVERICKS

Les titulaires : Luka Doncic, Kyrie Irving, Derrick Jones Jr, PJ Washington, Daniel Gafford

Les remplaçants : Tim Hardaway Jr, Josh Green, Dante Exum, Dereck Lively II, Dwight Powell, Jaden Hardy…

Absents : Maxi Kleber

Le coach : Jason Kidd

Les arrivées de Daniel Gafford et PJ Washington à la « trade deadline » ont donné un nouvel élan aux Mavericks, jusqu’ici menés par un Luka Doncic toujours stratosphérique et un Kyrie Irving efficace mais parfois à l’infirmerie, quand leur principal problème concernait la défense, bien trop friable et permissive (ce qui les avait d’ailleurs privés des playoffs 2023). Ainsi, il ne suffisait qu’à offrir au duo Doncic/Irving des « role players » capables de couvrir leurs arrières et, comme c’est désormais le cas, Dallas peut rêver grand avec une défense solide et deux attaquants de génie pour tirer cet ensemble vers le haut…

LE POINT FORT

– Un groupe qui cartonne. Depuis début mars, les Mavericks se sont imposés comme l’une des meilleures équipes de NBA et ils sont devenus l’une des défenses les plus efficaces du pays. Au complet, la franchise a le matériel pour réussir une campagne de playoffs longue durée, avec un chef d’orchestre comme Luka Doncic à sa tête et, à ses côtés, un lieutenant qui sait gagner comme Kyrie Irving. En pleine bourre, et le premier tour contre les Clippers l’a démontré, les hommes de Jason Kidd peuvent viser loin dans une conférence Ouest relativement ouverte cette saison.

LE POINT FAIBLE

– Le « supporting cast » de Luka Doncic et Kyrie Irving. Oui, le duo Doncic/Irving est capable de faire gagner des matchs aux Mavericks à l’aide de ses cartons au scoring. Mais il y a forcément des soirs où d’autres joueurs doivent se montrer afin de les décharger d’un poids sur le plan offensif. Face aux Clippers, on se demandait si les soldats de Jason Kidd, inexpérimentés, étaient en mesure d’apporter avec régularité, pour profiter des espaces que leur créeront leurs deux stars. Lors de certains matchs, cela a posé problème et, plus les playoffs avanceront, plus la pression se démultipliera et les tirs ouverts seront difficiles à rentrer…

LA CLÉ DE LA SÉRIE

– Quelle version de Luka Doncic ? Déjà privés de Maxi Kleber, les Mavericks risquent surtout de ne pas pouvoir compter sur un Luka Doncic à 100% de ses capacités. Malade mais avant tout diminué par son genou droit depuis le Game 3 face aux Clippers, il se force à jouer blessé car les playoffs battent leur plein mais, sur le terrain, il n’a pas les mêmes aptitudes que d’habitude. Son talent naturel lui permet de rester productif mais, contre un défenseur chevronné comme Luguentz Dort, aidé de Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Chet Holmgren ou Cason Wallace, pourra-t-il manipuler la défense à sa guise, de loin et de près ?

SAISON RÉGULIÈRE

Oklahoma City 3-1

– 2 décembre : Dallas – Oklahoma City (120-126)

– 10 février : Dallas – Oklahoma City (146-111)

– 14 mars : Oklahoma City – Dallas (126-119)

– 14 avril : Oklahoma City – Dallas (135-86)

VERDICT

Oklahoma City 4-3. Les pépins physiques des Mavericks, et notamment de Luka Doncic, ainsi que l’avantage du terrain et les dynamiques respectives du premier tour nous font donner un léger avantage au Thunder, malgré son inexpérience à ce stade de la saison. Certes, un Kyrie Irving à 100% est une équation quasiment insoluble pour une défense, mais on considère que la densité d’effectif d’OKC, couplée à ses garanties des deux côtés du parquet, peut faire craquer sur la durée cette équipe de Dallas, pas toujours irréprochable collectivement et qui n’a pas les atouts intérieurs pour vraiment faire mal à ce Thunder. Préparez-vous pour deux semaines de grand spectacle !

CALENDRIER

Game 1 : à Oklahoma City, mardi 7 mai (3h30, dans la nuit de mardi à mercredi)

Game 2 : à Oklahoma City, jeudi 9 mai (3h30, dans la nuit de jeudi à vendredi)

Game 3 : à Dallas, samedi 11 mai (21h30)

Game 4 : à Dallas, lundi 13 mai (3h30, dans la nuit de lundi à mardi)

Game 5* : à Oklahoma City, mercredi 15 mai (à déterminer, dans la nuit de mercredi à jeudi)

Game 6* : à Dallas, samedi 18 mai (à déterminer, dans la nuit de samedi à dimanche)

Game 7* : à Oklahoma City, lundi 20 mai (à déterminer, dans la nuit de lundi à mardi)

* Si nécessaire.