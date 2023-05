Monty Williams ne s’inquiète pas pour son poste

Les prochaines semaines pourraient être animées dans l’Arizona. Comme il y a un an, Phoenix est en effet sorti des playoffs par la petite porte, en subissant une fessée à domicile, non plus contre Dallas mais contre Denver.

Forcément, ces éliminations font tache et, même s’il fallait gérer au fil de l’eau l’intégration de Kevin Durant, avec un banc affaibli, en plus de jongler avec les pépins physiques de Chris Paul et de Deandre Ayton, les Suns pourraient procéder à des ajustements pour être en mesure de viser sérieusement le titre la saison prochaine. Parmi eux, il y a les départs de « CP3 » et Deandre Ayton, voire celui de Monty Williams.

Présent sur le banc de Phoenix depuis maintenant quatre ans (pour quasiment 63% de victoires), le Coach de l’année 2022 est à la base du renouveau de l’équipe, lui permettant de retrouver les playoffs —et carrément les Finals— en 2021. Sauf que, depuis deux ans, les coéquipiers de Devin Booker calent au printemps.

« Ça relève de ma responsabilité de ne pas nous avoir préparé à jouer au plus haut niveau, dans le match le plus important de la saison. Ça ne correspond pas à ce que nous sommes et ce que nous avons été », déclarait d’ailleurs l’entraîneur des Suns, après le Game 6 face aux Nuggets.

Business is business…

D’où l’apparition de certaines rumeurs faisant état d’un possible renvoi de Monty Williams, pourtant prolongé en juillet dernier et déjà mentionné comme une option du côté de Milwaukee, pour prendre la suite de Mike Budenholzer. Mais le principal intéressé ne se soucie guère de ces bruits de couloir.

« Ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète, ça fait partie du business », a-t-il livré concernant un éventuel licenciement, pendant les « exit interviews » de sa franchise. « Quand vous regardez ces très bons entraîneurs qui ont perdu leur poste peu de temps après avoir gagné un titre, c’est juste quelque chose de particulier à notre écosystème. Je me suis toujours dit que je devais faire mon boulot et ne pas m’en inquiéter, mais si vous analysez et observez ce qui se passe autour de vous, vous savez que cela peut toucher n’importe qui. »

Dans sa carrière de coach, Monty Williams a déjà été viré une fois, en 2015, quand il était à la tête des Pelicans. Et avec le renvoi de Mike Budenholzer à Milwaukee, il sait qu’aucun coach n’est à l’abri.

« De mon point de vue, vous devez faire de votre mieux et, si les choses ne doivent pas se passer comme vous le souhaitez, vous pourrez dormir et vous reposer sur vos deux oreilles, car vous aurez fait tout votre possible. Mais je ne suis pas fermé d’esprit, beaucoup de ces [entraîneurs] qui ont perdu leur job sont de bons amis à moi.Je connais le genre de personnes et d’entraineurs qu’ils sont, ça fait simplement partie du business. »