Les Nuggets écrabouillent les Suns pour retrouver la finale de conférence !

Face à des Suns sans Chris Paul et sans Deandre Ayton, les Nuggets n’ont pas fait de quartier. Alors que 10 points de Cameron Payne avait mis Phoenix devant (24-21), le duo Nikola Jokic – Kentavious Caldwell-Pope a mené un 25-2 lors des cinq dernières minutes du premier quart-temps pour prendre 20 points d’avance (46-26) !

Avec la défense des Nuggets concentrée sur Kevin Durant et Devin Booker, les deux stars n’ont rien pu faire. Jamal Murray, avec 15 points en deuxième quart temps, a pris le relais pour mettre les Nuggets à +30 à la pause (81-51) !

Les hommes de Mike Malone valident donc leur billet pour la finale de conférence. Ils joueront le vainqueur de la série Lakers – Warriors.

Ils avaient rencontré LeBron James et Anthony Davis à ce stade des playoffs dans la bulle d’Orlando en 2020.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Monty Williams mise tout sur l’attaque. Avec Deandre Ayton qui a dû rejoindre Chris Paul à l’infirmerie pour ce Game 6 décisif pour les Suns, Williams a décidé de tenter le tout pour le tout en insérant le shooteur Landry Shamet dans le cinq de départ à la place de Josh Okogie, alors que Jock Landale a lui logiquement pris la place d’Ayton. Pendant tout le match, Monty Williams a tenté de trouver une solution à son manque de profondeur de banc, mais les Suns n’ont rien pu faire face à des Nuggets décidés à ne pas laisser passer cette chance en or d’atteindre la finale de conférence.

— Nikola Jokic et Kentavious Caldwell-Pope mettent les Nuggets sur orbite. 14 points, 5 passes et 4 rebonds pour le double MVP et 17 points pour l’arrière de Denver… en premier quart temps ! Les deux joueurs ont attaqué sans relâche la défense désorganisée de Phoenix pour marquer 10 de leurs 12 tentatives dans la raquette et permettre à leur équipe de passer un 25-2 dévastateur à leur adversaire. Dans leur sillage, les Nuggets ont réalisé une première quasi parfaite, terminant avec 81 points à 62% aux tirs, tout en ne perdant que 2 ballons pour rentrer aux vestiaires à +30 !

— Les Suns reçoivent leur gifle annuelle. Il y a un an, quasiment jour pour jour (15 mai 2022), les Suns étaient menés de 30 points à domicile lors du Game 7 du deuxième tour face aux Mavs (57-27). Cette nuit, l’histoire s’est répétée. Avec un Kevin Durant à 2/11 aux tirs, et un Devin Booker à 4/12, les Suns sont rentrés aux vestiaires à -30 également (81-51). Évidemment, les circonstances sont bien différentes. Avec les absences de Paul et d’Ayton, la défense de Denver a envoyé deux, trois, voire quatre joueurs vers les deux stars. Seul Cam Payne a su en tirer profit. Phoenix se tourne désormais vers la saison prochaine et la construction d’un effectif capable d’épauler Durant et Booker. Quid de Chris Paul ? Quid de Deandre Ayton ? Avec un propriétaire agressif, rien n’est à exclure.

TOPS/FLOPS

✅ Nikola Jokic. Face aux pauvres Jock Landale et Bismack Biyombo, le double MVP a fait un carnage, terminant avec un nouveau triple double (32 points, 10 rebonds, 12 passes), son troisième de la série et son cinquième des playoffs.

✅ Kentavious Caldwell-Pope. L’arrière a marqué 17 de ses 21 points en premier quart temps, tout en rendant les vies de Kevin Durant et Devin Booker difficiles.

✅ Jamal Murray. Le meneur a marqué 15 de ses 26 points en deuxième quart-temps pour éteindre tout espoir des fans de Phoenix. Il a également ajouté 4 passes, 4 rebonds et 4 interceptions.

✅ Cam Payne. Seul Sun a surnagé en première mi-temps, le meneur y a marqué 19 de ses 31 points mais n’a rien pu faire face au festival des Nuggets.

⛔ Devin Booker – Kevin Durant. Maladroits lors du Game 5, les deux joueurs ont manqué de jus face à

la défense de Denver. Devin Booker a terminé avec 12 points à 4/13 aux tirs, alors que Kevin Durant, après avoir commencé à 2/11 aux tirs, a tout de même marqué 15 de ses 23 points en deuxième mi-temps pour finir à 8/19.

LA SUITE

Game 1 de la finale de conférence Ouest à Denver dans la nuit de mardi à mercredi (02h30).

