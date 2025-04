Bradley Beal est conscient qu’il va y avoir du mouvement à Phoenix

Que vont bien pouvoir faire les Suns durant l’été pour progresser, maintenant que leur saison touche à sa fin ? Les rumeurs devraient aller bon train pour cette équipe, attendue parmi les « playoffables » à l’automne, mais finalement éliminée sans gloire dès le printemps. Sans même passer le play-in, à cause d’une triste 11e place à l’Ouest et d’un bilan proche des 45% de victoires…

Pourtant, avec un « Big Three » composé de Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal, on imaginait que les hommes de Mike Budenholzer pourraient montrer de bien meilleures choses collectivement. D’autant qu’ils avaient commencé fort (9-2), jusqu’à la première blessure de « KD » qui aura cassé le semblant de cohésion trouvé en octobre/novembre…

Six mois plus tard, Phoenix avance donc dans le brouillard, avec peu de marge de manœuvre sur le plan financier, des leaders qui interrogent et un Bradley Beal forcément conscient que cela s’annonce mouvementé dans les prochaines semaines…

« Je crois en ce que l’on possède ici » livre d’abord l’arrière de bientôt 32 ans, lié aux Suns jusqu’en 2027 et qui touche plus de 50 millions de dollars par an. « Des choses arrivent, on n’a pas réussi une bonne saison et on n’a pas pu mettre en place les choses comme voulu, mais personne ne se déteste. J’adore Phoenix, j’adore être ici et j’espère pouvoir continuer à être ici, même si je sais que Mat [Ishbia] va probablement procéder à quelques changements. Mais j’ai pris du plaisir avec ce groupe. »

Mat Ishbia n’a pas le temps d’attendre…

Le premier fusible à sauter pourrait se nommer Kevin Durant qui, contrairement à Bradley Beal, ne possède pas de clause de « non-transfert » et qui était déjà proche de quitter l’Arizona en début d’année. À en croire Devin Booker, on se prépare en tout cas à cette éventualité.

« On joue certes encore ensemble, mais ça a vraiment été un plaisir. [Il est passé] de mon joueur préféré à mon coéquipier et je ne prends pas notre relation à la légère, que ce soit sur le terrain ou en dehors » exprime celui qui est considéré comme le seul intouchable du groupe par le propriétaire, Mat Ishbia. « Ça n’arrivera jamais. C’est idiot. J’ai Devin Booker dans la fleur de l’âge. Pour gagner un titre NBA, il faut une superstar » lâchait le dirigeant mois dernier.

Un Mat Ishbia qui rappelait aussi que sa stratégie était celle du « win now » et non de la patience : « J’aurais pu arriver avec peu d’attentes et dire : ‘Au cours des cinq prochaines années, on va essayer de construire cette franchise de la bonne manière. Dans huit ans, on gagnera peut-être un titre’. Non, je suis arrivé et j’ai dit : ‘Essayons de gagner maintenant’. Et devinez quoi ? Je le répéterai l’année prochaine puis l’année suivante. Et l’une de ces années, on gagnera. » Ce ne sera en tout pas pour cette saison…

Bradley Beal Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 WAS 56 31 41.0 38.6 78.6 0.8 3.0 3.8 2.4 2.0 0.9 1.6 0.5 13.9 2013-14 WAS 73 35 41.9 40.2 78.8 0.7 3.0 3.7 3.3 2.1 1.0 1.8 0.2 17.1 2014-15 WAS 63 34 42.7 40.9 78.3 0.9 2.9 3.8 3.1 2.2 1.2 2.0 0.3 15.3 2015-16 WAS 55 31 44.9 38.7 76.7 0.7 2.7 3.4 2.9 2.1 1.0 2.0 0.2 17.4 2016-17 WAS 77 35 48.2 40.4 82.5 0.7 2.4 3.1 3.5 2.2 1.1 2.0 0.3 23.1 2017-18 ☆ WAS 82 36 46.0 37.5 79.1 0.7 3.7 4.4 4.5 2.0 1.2 2.6 0.4 22.6 2018-19 ☆ WAS 82 37 47.5 35.1 80.8 1.1 3.9 5.0 5.5 2.8 1.5 2.7 0.7 25.6 2019-20 WAS 57 36 45.5 35.3 84.2 0.9 3.3 4.2 6.1 2.2 1.2 3.4 0.4 30.5 2020-21 ☆ WAS 60 36 48.5 34.9 88.9 1.2 3.5 4.7 4.4 2.3 1.1 3.1 0.4 31.3 2021-22 WAS 40 36 45.1 30.0 83.3 0.9 3.8 4.7 6.6 2.4 0.9 3.4 0.4 23.2 2022-23 WAS 50 34 50.6 36.5 84.2 0.8 3.1 3.9 5.4 2.1 0.9 2.9 0.7 23.2 2023-24 PHX 53 33 51.3 43.0 81.3 1.0 3.4 4.4 5.0 2.4 1.0 2.5 0.5 18.2 2024-25 PHX 53 32 49.7 38.6 80.3 0.6 2.7 3.3 3.7 2.6 1.1 1.9 0.5 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.