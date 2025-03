À un mois de la fin de la saison régulière, les Suns toujours perdus

Vendredi, Phoenix avait dominé Sacramento après une entame de match particulièrement maîtrisée. Deux jours plus tard, face à des Lakers encore privés de LeBron James, le scénario totalement inverse s’est produit. Les Suns ont complètement déjoué en début de match, prenant rapidement vingt points de retard…

« C’est frustrant » avoue Devin Booker après le match. « Parfois, nous faisons des bonnes choses, parfois non. »

Symbole de cette frustration : Kevin Durant a eu un nouvel accrochage avec Mike Budenholzer durant le premier quart-temps, alors qu’il avait lâché Luka Doncic en défense, ce dernier inscrivant un 3-points totalement ouvert. Globalement, un « KD » désabusé a d’ailleurs peut-être produit la pire première période de toute sa carrière lors de cette rencontre face à Los Angeles, avec quatre petits points à 1/9 au tir et trois pertes de balle.

À un mois de la fin de la saison régulière, plusieurs équipes de l’Ouest montent sérieusement en régime, à l’image des Warriors ou des Wolves, sur une belle série de huit succès de rang.

Une explosion inéluctable ?

À Phoenix, le groupe ne sait toujours pas où il va, avec un Bradley Beal qui a quitté ses partenaires à la mi-temps suite à une nouvelle blessure et des joueurs qui ont du mal à mettre en place même des choses simples. Et Mike Budenholzer n’a pas grand-chose à dire, si ce n’est qu’il faut au moins essayer de sauver la fin de saison…

« Il reste encore 14 matchs. On doit faire le play-in puis les playoffs et essayer de montrer quelque chose. Nous avons beaucoup de talent dans le vestiaire donc on doit jouer correctement et commencer à gagner des matchs. »

Du talent, Phoenix en a, avec bien sûr le duo Kevin Durant – Devin Booker, mais l’équilibre du groupe est instable et le moindre grain de sable vient tout enrayer, comme le confesse l’arrière des Suns.

« Nous avons montré que nous pouvions faire de belles choses et c’est ce qui rend la situation encore plus frustrante. Nous avons réussi des matchs comme celui face aux Kings et après nous venons [face aux Lakers], nous manquons des tirs et cela affecte notre défense, ce qui affecte notre attaque. C’est un effet domino. »

Malgré tout, et le fait que les Suns n’ont plus remporté deux de suite depuis un mois et demi, ils peuvent encore rêver du play-in. Car devant eux, on trouve les Mavericks et leur infirmerie qui déborde. Mais même si Kevin Durant, Devin Booker et compagnie parviennent à disputer quelques matchs à enjeu au printemps, on voit quand même mal où ce groupe pourrait aller, et l’explosion du « Big Three » semble inéluctable l’été prochain…